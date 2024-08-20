Kızıyla Pozuna Gelen Çirkin Yorumlara Sessiz Kalamadı: Selin Ciğerci'nin Eski Eşi Gökhan Çıra Ateş Püskürdü!
Kızıyla Pozuna Gelen Çirkin Yorumlara Sessiz Kalamadı: Selin Ciğerci'nin Eski Eşi Gökhan Çıra Ateş Püskürdü!
Selin Ciğerci'yle beraber taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiğini iddia ettikleri kızı Selenay'la pozu yerin dibine sokulan Gökhan Çıra, kendisine gelen hadsiz ve çirkin yorumlar karşısında sessiz kalamadı.
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Cinsiyet geçiş ameliyatının ardından en popüler sosyal medya fenomenlerinden biri haline gelen Selin Ciğerci, 2019 yılında Gökhan Çıra'yla evlenmişti.
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2019'da evlenen çift 2021 yılında boşanmış, 2022 yılında ayrılığa dayanamayıp yeniden nikah masasına oturmuştu. Fakat evliliğe verdikleri ikinci şans da kısa kürdü, çift bir kez daha boşanma kararıyla mahkemeye başvurdu.
Bu inişli çıkışlı ilişkiden geriye kalan ve Selin Ciğerci'yle Gökhan Çıra'yı birbirine bağlayan şey ise taşıyıcı anne yoluyla sahip olduklarını duyurdukları kızları Saadet Selenay olmuştu.
Boşanma ardından dünyaya gelen Saadet Selenay, uzunca bir süre babayla kaldı. Selin Ciğerci'yle bebeğin görüştüğünü ise aylar sonra öğrendik. Kızı Saadet Selenay'la pozunu paylaşan Selin Ciğerci paylaşımına, "Ne yazsam buraya az ama şunu söyleyeyim sevgili hanımlar gerçekten bu dünyada en çok anne olmayı sevdim, bana her şeyden çok en çok anne olmak yakıştı. Bana her gün bir şey öğreten güzel kızım" notunu düşmüştü.
Tüm bu süreç boyunca minik bebeğin evlatlık mı alındığı yoksa taşıyıcı anneyle mi dünyaya geldiği büyük mesele oldu. Taşıyıcı anne fikri aklına yatmayanlar bu sefer de evlatlık mı alındı eğer öyleyse nasıl alındı sorusuna takılmıştı.
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Konu kapanmış gibi gözüküyordu ki, birkaç gün önce Gökhan Çıra'nın kızıyla verdiği poz sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. E haliyle "bu minik kız çocuğu nasıl bu ikilinin çocuğu?" sorusunu da fitilledi.
Kızı Saadet Selena'yla pozuna gelen çirkin ve hadsiz yorumları gören Gökhan Çıra, sessiz kalamadı. "Allah'ım seni iyi insanlarla karşılaştırsın canım kızım... Dünya bu kadar ötü gözle bakan insanla doluyken Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.
"Dişin kanasa diş olurum, saçından tel düşse saç olurum" açıklamasında bulundu.
Sonra da kızıyla fotoğrafına yorum yapan herkese seslenerek "Beni tanımadan bilemden o yorumları yapanları Allah'a havale ediyorum! Bir daha kızımın adını ağzınıza alırken 2 kere düşünün" dedi.
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