Ortalık Karıştı: Öz Oğlunu Göremeyen Deniz Uğur, Nilüfer ve Kızına Çıkışırken Nilüfer Yaşananları Hafife Aldı!
Ortalık Karıştı: Öz Oğlunu Göremeyen Deniz Uğur, Nilüfer ve Kızına Çıkışırken Nilüfer Yaşananları Hafife Aldı!
Sabah saatlerinde evinde düşüp beyin kanaması geçirdiğini öğrendiğimiz yoğun bakımdaki Reha Muhtar'ın ailesi karıştı. Geçtiğimiz saatlerde gece babasıyla beraber olan oğlu Poyraz'ın eski eşi Nilüfer ve evlatlık aldığı kızı Ayşe Nazlı tarafından alıkonulduğunu duyuran Feyza Altun, bir diğer eski eşi Deniz Uğur'un mağduriyetini duyurmuştu. Hem Deniz Uğur'dan açıklama geldi, hem de Nilüfer'den üstü kapalı gönderme...
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Bu sabah Reha Muhtar'ın gece evinde düşüp beyin kanaması geçirdiğini ve acilen hastaneye kaldırılarak entübe edildiğini öğrenmiştik. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Reha Muhtar'ın durumu ciddiyetini korurken ailesi büyük karıştı.
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Belki denk gelmişsinizdir, birkaç saat önce Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun, kazanın Reha Muhtar'ın fazlasıyla alkollü olduğundan dolayı yaşandığını vurgulamış, eski eşi Nilüfer ve evlat edindiği kız Ayşe Nazlı'nın, Deniz Uğur'la müşterek oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu duyurmuştu.
İşler dakikalar ilerledikçe daha da büyüdü. Oğlunun kaçırıldığını iddia eden Deniz Uğur, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Arkadaşlar şu anda inanılmaz bir şey yaşıyorum. Sabah telefon geliyor, Reha Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı diye. Çocuğuma ulaşamıyorum, nerede olduğunu bilmiyorum. Hiçbir telefondan kimseye ulaşamıyorum. Hastanede bana deniyor ki Ayşe Nazlı Yumlu, yani Nilüfer'in kızı Poyraz'ı aldı ve hastaneden çıktılar" dedi. Ve ekledi:
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Öte yandan Nilüfer ve kızından herhangi bir sözlü veya yazılı açıklama gelmezken, Nilüfer'in konuya dair yapılan olayları da epey hafife alan bir yorumu beğendiği ortaya çıktı.
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Nilüfer, "Allah aşkınıza siz kafayı mı yediniz? Ayşe Nazlı kardeşlerini çok seviyor birlikte vakit geçirmek istemiştir, ne çocuk kaçırması" yorumuna like bırakıverdi.
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