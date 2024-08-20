Ortalık Karıştı: Öz Oğlunu Göremeyen Deniz Uğur, Nilüfer ve Kızına Çıkışırken Nilüfer Yaşananları Hafife Aldı!

'Onlara ulaşmaya çalışıyoruz araya birilerini sokarak. Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Son derece öfkeliyim ben iki yıldır avukatımla birlikte mahkeme Reha Muhtar'ın sağlığının yerinde olmadığını, kendine bile bakabilecek durumda olmadığını, çocuk emanet edilebilecek durumda olmadığını hatta kendine de zarar verebileceğini söylüyorum. Hiçbir önlem alınmadı. Çocuğumu arıyorum sabahtan beri Ayşe Nazlı ve Nilüfer almış çocuğu götürmüş, göstermiyorlar bana. Haklarında çocuk kaçırmaktan şikayetçi olacağım ben bir anne olarak niye bunları yaşıyorum arkadaşlar?'