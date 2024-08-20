Gelin Dilan Polat Çıkınca Kaynana Havaya Girdi: Şükran Polat'tan Tahliye Sonrası Durum Değerlendirmesi!
Gelin Dilan Polat Çıkınca Kaynana Havaya Girdi: Şükran Polat'tan Tahliye Sonrası Durum Değerlendirmesi!
Kaynak: https://x.com/ekoltvv/status/18256247...
Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından Ekol TV muhabirlerine röportaj veren kaynana Şükran Polat, gelininin cezaevinden çıkışının hepsine sürpriz olduğunu, kendisinin de şokta olduğunu söyledi. Ardından, çocuklarının 9 aydır suçsuz yere yattığını vurguladı...
KAYNAK: Ekol TV
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9 aydır süregelen Polat davası meselesinin ilk yarısı geçtiğimiz saatlerde tamamlandı ve Polatların hanesine yazdı biliyorsunuz. 4 Kasım'da kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat, tutuksuz yargılama kararıyla tahliye edildi. Engin ve beraberinde tutuklanan babası, kardeşi ve amcası ise içeride kaldı.
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Cezaevinden lüks arabasıyla çıkış yapan Dilan Polat hayatımıza beklendiği üzere epey olaylı bir geri dönüş yaptı. Dışarıya adım atar atmaz kızına ve telefonuna sarılan Dilan Polat, ilk andan itibaren tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Fakat Dilan, cezaevinden çıktığı arabada ablası Sıla Doğu ve kızı Nilda ile birlikteydi. Hatta şaşırtmacalı bir hamle yaparak kendi evine değil ablası Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki evine dönmeyi tercih etti. Haliyle bu aralıkta bir araya geldilerse de gelin-kaynana kavuşmasına şahitlik edemedik.
Birkaç saat önce, kaynana Şükran Polat'ın Ekol TV muhabirine verdiği röportaj ortaya çıktı. Dilan Polat'a çıkan tahliye kararının Dilan dahil herkese sürpriz olduğunu belirten Şükran Polat, Dilan'ın şokta olduğunu dile getirdi.
Daha önce de itiraz edildiğini belirten Şükran Polat, gelini dışarıya çıkınca fırsatını bulmuşken oğlunu da temize çekmeyi ihmal etmedi. "Çocuklarım 9 aydır boşu boşuna yatıyor, suçsuz yere yatıyorlar" dedi.
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