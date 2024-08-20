Gelin Dilan Polat Çıkınca Kaynana Havaya Girdi: Şükran Polat'tan Tahliye Sonrası Durum Değerlendirmesi!

Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından Ekol TV muhabirlerine röportaj veren kaynana Şükran Polat, gelininin cezaevinden çıkışının hepsine sürpriz olduğunu, kendisinin de şokta olduğunu söyledi. Ardından, çocuklarının 9 aydır suçsuz yere yattığını vurguladı...

KAYNAK: Ekol TV