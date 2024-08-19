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Hani Nerede Enercii: Sıla Doğu ve Dilan Polat'tan "Yıkılmadık Ama Ayakta da Değiliz" Pozu!

Hani Nerede Enercii: Sıla Doğu ve Dilan Polat'tan "Yıkılmadık Ama Ayakta da Değiliz" Pozu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 00:38

Geçtiğimiz saatlerde 9 aydır kaldığı cezaevinden çıkan Dilan Polat, ablasının evine gitmişti. Kız kardeşine telefon yasağı getiren Sıla Doğu'dan Dilan Polat'la boydan poz geldi!

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9 aylık kaos geçtiğimiz saatlerde bitti biliyorsunuz. 4 Kasım'da kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat, tutuksuz yargılama kararıyla tahliye edildi.

9 aylık kaos geçtiğimiz saatlerde bitti biliyorsunuz. 4 Kasım'da kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat, tutuksuz yargılama kararıyla tahliye edildi.

Cezaevinden lüks arabasıyla çıkış yapan Dilan Polat hayatımıza beklendiği üzere epey olaylı bir geri dönüş yaptı.

Cezaevinden lüks arabasıyla çıkış yapan Dilan Polat hayatımıza beklendiği üzere epey olaylı bir geri dönüş yaptı.

Önce Dilan'ın çıkar çıkmaz eline aldığı telefonuyla pozu gündeme oturdu. Kaçıranlar için o poza ve poza gelen yorumlara bu yazımızda yer vermiştik:

Birkaç saat sonra da kalacağı yer belli oldu kendisinin. Herkes evine dönmesini beklerken, Dilan Polat'dan şaşırtmacalı hamle geldi.

Birkaç saat sonra da kalacağı yer belli oldu kendisinin. Herkes evine dönmesini beklerken, Dilan Polat'dan şaşırtmacalı hamle geldi.

Engin olmadan evine gitmeyen Dilan Polat, Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki evine gitmeyi tercih etti. Onun detayları da burada:

Artık bu gece başka bir şey çıkmaz diyorduk ki kavuşan kız kardeşler yerinde duramadı. Cezaevinde Dilan'ın tahliyesini beklerken kardeşine telefonu yasakladığını duyuran Sıla Doğu, kendi koyduğu yasağı kendi deldi.

Artık bu gece başka bir şey çıkmaz diyorduk ki kavuşan kız kardeşler yerinde duramadı. Cezaevinde Dilan'ın tahliyesini beklerken kardeşine telefonu yasakladığını duyuran Sıla Doğu, kendi koyduğu yasağı kendi deldi.

Bir deri bir kemik kalmış Dilan Polat'ın son hali şaşırttı.

Bir deri bir kemik kalmış Dilan Polat'ın son hali şaşırttı.

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hakan balta

onedio Dilan Polat sezonu açılmıştır. haydi bana müsaade.

Another User

Dur birader bende geliyorum Şeyma, Dilan, Wanda içeriklerinden gına geldi artık.

sivri dilli

Tatlı tatlı yedin acı acı sçtn ama bitmedi daha. Zula sağlam herhalde yaparsın bişeyler yine

Darkest Darko

Lan bunlar resmen dizi çekiyor biz de 2.sezon premiyerini filan izliyoruz şu anda. Yaz tatili de bitti, seyirci de döndü. Ohhh seyreyle şamatayı, uyut uyutab... Devamını Gör