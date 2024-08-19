Hani Nerede Enercii: Sıla Doğu ve Dilan Polat'tan "Yıkılmadık Ama Ayakta da Değiliz" Pozu!
Hani Nerede Enercii: Sıla Doğu ve Dilan Polat'tan "Yıkılmadık Ama Ayakta da Değiliz" Pozu!
Geçtiğimiz saatlerde 9 aydır kaldığı cezaevinden çıkan Dilan Polat, ablasının evine gitmişti. Kız kardeşine telefon yasağı getiren Sıla Doğu'dan Dilan Polat'la boydan poz geldi!
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9 aylık kaos geçtiğimiz saatlerde bitti biliyorsunuz. 4 Kasım'da kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat, tutuksuz yargılama kararıyla tahliye edildi.
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Cezaevinden lüks arabasıyla çıkış yapan Dilan Polat hayatımıza beklendiği üzere epey olaylı bir geri dönüş yaptı.
Birkaç saat sonra da kalacağı yer belli oldu kendisinin. Herkes evine dönmesini beklerken, Dilan Polat'dan şaşırtmacalı hamle geldi.
Artık bu gece başka bir şey çıkmaz diyorduk ki kavuşan kız kardeşler yerinde duramadı. Cezaevinde Dilan'ın tahliyesini beklerken kardeşine telefonu yasakladığını duyuran Sıla Doğu, kendi koyduğu yasağı kendi deldi.
Bir deri bir kemik kalmış Dilan Polat'ın son hali şaşırttı.
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onedio Dilan Polat sezonu açılmıştır. haydi bana müsaade.
Dur birader bende geliyorum Şeyma, Dilan, Wanda içeriklerinden gına geldi artık.
Tatlı tatlı yedin acı acı sçtn ama bitmedi daha. Zula sağlam herhalde yaparsın bişeyler yine
Lan bunlar resmen dizi çekiyor biz de 2.sezon premiyerini filan izliyoruz şu anda. Yaz tatili de bitti, seyirci de döndü. Ohhh seyreyle şamatayı, uyut uyutab... Devamını Gör