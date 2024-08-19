Tahliye Kararı Canını Fena Sıktı: Şahan Gökbakar'dan Sert Dilruba ve Dilan Karşılaştırması!
Tahliye Kararı Canını Fena Sıktı: Şahan Gökbakar'dan Sert Dilruba ve Dilan Karşılaştırması!
Dilan Polat'ın cezaevinden tahliye olduğunu öğrenen Şahan Gökbakar, tahliye kararına sokak röportajında kurduğu cümleler yüzünden tutuklanan Dilruba üzerinden tepki gösterdi!
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4 Kasım'da kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan ve 9 aydır da cezaevinde olan Dilan Polat, geçtiğimiz saatlerde cezaevinden çıktı.
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40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan Polat, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimalinin bulunması ve tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.
Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verilmesi sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Adaletsizlikten yakınların aklına gelen ilk isim de Dilruba oldu.
İzmir’de özel bir şirkette çalışan Dilruba K., sokak röportajında söyledikleri sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dilruba K.’nın, “Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından sorgulandığı ve tutuklandığı ortaya çıkmıştı.
Gündemdeki meselelere tepkisiyle meşhur Şahan Gökbakar da tahliye kararını göstermeden edemedi. Ve binlerce sosyal medya kullanıcısı gibi sert çıkışını Dilruba karşılaştırması üzerinden yaptı.
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