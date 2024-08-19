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Fenomen Eylül Öztürk, Dilan Polat'ın Tahliyesini "Özel Haber" Olarak Duyuran Emrullah Erdinç'i Tehdit Etti

Fenomen Eylül Öztürk, Dilan Polat'ın Tahliyesini "Özel Haber" Olarak Duyuran Emrullah Erdinç'i Tehdit Etti

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.08.2024 - 16:05

Bir dönem Dilan Polat'la epey yakın arkadaş olan ardından güzellik merkezi sektörüne girdikten sonra araları açılan Eylül Öztürk, tahliye haberi sonrası yaptığı paylaşımla gündem oldu. Gazeteci Emrullah Erdinç'in 'özel haber' olarak verdiği tahliye paylaşımına ateş püsküren fenomen tehditler savurdu.

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Kısacık bir zaman içinde servet sahibi olan, ardından yaşadıkları şatafatlı hayatla görenleri hayrete düşüren Dilan Polat ve Engin Polat ikilisi MASAK radarına girdikten sonra toz pembe hayatlarına veda etmişti.

Kısacık bir zaman içinde servet sahibi olan, ardından yaşadıkları şatafatlı hayatla görenleri hayrete düşüren Dilan Polat ve Engin Polat ikilisi MASAK radarına girdikten sonra toz pembe hayatlarına veda etmişti.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 4 Kasım'da tutuklanan fenomen ikili yalnızca kendi başlarını değil aileleriyle birlikte yüzlerce fenomenin de başını yakmıştı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 4 Kasım'da tutuklanan fenomen ikili yalnızca kendi başlarını değil aileleriyle birlikte yüzlerce fenomenin de başını yakmıştı.

Hatta davanın görüldüğü dönemde 2019 yılından kalan 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafı da ayyuka çıkınca ortalık daha da beter karışmış ve masada bulunan herkes, Polatgiller'in soruşturmasına dahil edilmişti.

Hatta davanın görüldüğü dönemde 2019 yılından kalan 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafı da ayyuka çıkınca ortalık daha da beter karışmış ve masada bulunan herkes, Polatgiller'in soruşturmasına dahil edilmişti.

Olayda ağzı en çok yanan kişiyse, tıpkı Dilan ve Engin Polat gibi, güzellik sektörüne girdikten sonra bir anda servet sahibi olan ve Dilan Polat'ın eski arkadaşı olduğu ortaya çıkan Eylül Öztürk oldu.

Olayda ağzı en çok yanan kişiyse, tıpkı Dilan ve Engin Polat gibi, güzellik sektörüne girdikten sonra bir anda servet sahibi olan ve Dilan Polat'ın eski arkadaşı olduğu ortaya çıkan Eylül Öztürk oldu.

Yıllar önce eşi ve çocuklarıyla Amerika'ya yerleşen Öztürk'ün tüm mal varlığına el konulup ve şirketlerine de kayyım atanmıştı.

Yıllar önce eşi ve çocuklarıyla Amerika'ya yerleşen Öztürk'ün tüm mal varlığına el konulup ve şirketlerine de kayyım atanmıştı.
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Adı davadayla beraber gündemden düşmez olan fenomen; Dilan Polat'la olan ilişkisinin ne zaman bittiğinden aralarındaki anlaşmazlıklarına, para kazanma yöntemlerinden ABD'deki evlerini nasıl satın aldıklarına kadar detaylı videolar çekmeye başlamıştı.

Adı davadayla beraber gündemden düşmez olan fenomen; Dilan Polat'la olan ilişkisinin ne zaman bittiğinden aralarındaki anlaşmazlıklarına, para kazanma yöntemlerinden ABD'deki evlerini nasıl satın aldıklarına kadar detaylı videolar çekmeye başlamıştı.

Eline belgeler alıp öfkeli paylaşımlar yapan Eylül Öztürk'ü hedefine alan isimlerden biriyse gazeteci Emrullah Erdinç olmuştu hatırlarsanız.

Eline belgeler alıp öfkeli paylaşımlar yapan Eylül Öztürk'ü hedefine alan isimlerden biriyse gazeteci Emrullah Erdinç olmuştu hatırlarsanız.

O günden sonra açıkça restleşmeye başlayan Eylül Öztürk, Erdinç'e "hayatımda açacağım en büyük maddi tazminat davasını size açacağım" diyerek tepki göstermişti.

O günden sonra açıkça restleşmeye başlayan Eylül Öztürk, Erdinç'e "hayatımda açacağım en büyük maddi tazminat davasını size açacağım" diyerek tepki göstermişti.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Bugün yaşanan son dakika gelişmesiyle beraber eski dostu ve bir dönemki husumetlisi Dilan Polat'ın tahliye haberini alan fenomen yine sosyal medyasına koştu.

Bugün yaşanan son dakika gelişmesiyle beraber eski dostu ve bir dönemki husumetlisi Dilan Polat'ın tahliye haberini alan fenomen yine sosyal medyasına koştu.

Tahliye haberini "şükürler olsun" diyen Öztürk "Neredeyse yıl oldu bir yıl! Ne kara paramızı bıraktınız ne başka bir şey" diyerek sert çıktı.

Tahliye haberini "şükürler olsun" diyen Öztürk "Neredeyse yıl oldu bir yıl! Ne kara paramızı bıraktınız ne başka bir şey" diyerek sert çıktı.
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Öte tandan tahliye haberini X hesabından "Özel" notuyla paylaşan gazeteci Emrullah Erdinç'e tehditler savuran Eylül Öztürk "Yaptıklarının, söylediklerinin bedelini ödeyeceksin" ifadeleriyle olay oldu.

Öte tandan tahliye haberini X hesabından "Özel" notuyla paylaşan gazeteci Emrullah Erdinç'e tehditler savuran Eylül Öztürk "Yaptıklarının, söylediklerinin bedelini ödeyeceksin" ifadeleriyle olay oldu.

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