Fenomen Eylül Öztürk, Dilan Polat'ın Tahliyesini "Özel Haber" Olarak Duyuran Emrullah Erdinç'i Tehdit Etti

Bir dönem Dilan Polat'la epey yakın arkadaş olan ardından güzellik merkezi sektörüne girdikten sonra araları açılan Eylül Öztürk, tahliye haberi sonrası yaptığı paylaşımla gündem oldu. Gazeteci Emrullah Erdinç'in 'özel haber' olarak verdiği tahliye paylaşımına ateş püsküren fenomen tehditler savurdu.