Emrullah Erdinç Kendisini Ağır Topa Tutan Eylül Öztürk'ün Restine "Ülkene Dön" Diyerek Rest Çekti!

Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama davasıyla mercek altına alınan isimlerden biri de Eylül Öztürk oldu. Hem sosyal medya fenomeni hem de güzellik merkezi sahibi olan Öztürk, geçtiğimiz gün Gazeteci Emrullah Erdinç'e öfke kustu. Eylül Öztürk'ün paylaşımına karşılık veren Emrullah Erdinç, Amerika'daki fenomene 'Gel kardeşim devletin şefkatli kollarına bırak kendini' diyerek rest çekti.