Emrullah Erdinç Kendisini Ağır Topa Tutan Eylül Öztürk'ün Restine "Ülkene Dön" Diyerek Rest Çekti!
Emrullah Erdinç Kendisini Ağır Topa Tutan Eylül Öztürk'ün Restine "Ülkene Dön" Diyerek Rest Çekti!
Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama davasıyla mercek altına alınan isimlerden biri de Eylül Öztürk oldu. Hem sosyal medya fenomeni hem de güzellik merkezi sahibi olan Öztürk, geçtiğimiz gün Gazeteci Emrullah Erdinç'e öfke kustu. Eylül Öztürk'ün paylaşımına karşılık veren Emrullah Erdinç, Amerika'daki fenomene 'Gel kardeşim devletin şefkatli kollarına bırak kendini' diyerek rest çekti.
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Lüks ötesi hayatlarıyla herkese küçük dilini yutturacak kıvama getiren Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 4 Kasım'dan beri tutuklu.
Günden güne büyüyen Polat davasında başı yanan yüzlerce fenomen oldu. Bunlardan biri de hem fenomen hem de güzellik merkezi sahibi Eylül Öztürk.
Uzun yıllardır eşi ve iki çocuğuyla beraber Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk hakkında da birçok suçlama iddiası ortaya atıldı. Bunların hiçbirini kabul etmeyen fenomen durmaksızın yaptığı açıkalamalarla kendini aklama çabasına girdi.
Dilan Polat davasının ilk günden beri takipçisi olan Gazeteci Emrullah Erdinç bu sıralar Eylül Öztürk ile atışma halinde. Öztürk hakkında dikkat çekici iddialarda bulunan 40 dakikalık bir video yayınlayan Erdinç'in paylaşımı epey konuşuldu.
Hakkındaki bu açıklamalardan sonra yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Eylül Öztürk, ünlü gazetecinin sözleri karşısında öfkeden deliye döndü.
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Emrullah Erdinç'e çok ağır ithamlarda bulunan sosyal medya fenomeni önceki Instagram hesabından birçok açıklama yaptı.
Hakkında olumsuz konuşan Erdinç'i topa tutan Eylül Öztürk'ün art arda yaptığı paylaşımlar kısa sürede tepki odağı oldu.
Eylül Öztürk'ün "Bir gazetecenin ne yapmaması gerektiğiyle ilgili örnek olarak okutulacak bir insan haline geleceksiniz çünkü benim size açacağım dava tarihteki en büyük tazminat davası olacak!" sözleri üzerine Emrullah Erdinç de sessizliğini bozdu.
"Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" başlığıyla bir açıklama yapan Erdinç, Öztürk'ün restine restle karşılık verdi.
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