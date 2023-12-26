Gönlünü Serenay Sarıkaya'nın Annesine Kaptıran Cansu Tosun'un Babası Bilinmeyen Bir Gerçeği Açıkladı
Gönlünü Serenay Sarıkaya'nın Annesine Kaptıran Cansu Tosun'un Babası Bilinmeyen Bir Gerçeği Açıkladı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=XcrHq...
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun arasındaki yasak aşk haberleri magazin dünyasını çalkaladı. 'İhanet' haberleriyle tepki toplayan Kenan Tosun, eşi Serpil Tosun ile resmi olarak boşandığını açıkladı.
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Şu sıralar magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un babası arasında yasak aşk yaşandığı iddiaları ortalığı hareketlendirmişti.
Serpil Tosun ile evli olan Kenan Tosun'un kalbini Ümran Seyhan'a kaptırdığı iddiaları oldukça kısa bir süre sonra doğruluk kazandı.
Kenan Tosun'un yazlıktan komşusu olduğu ortaya çıkan Ümran Seyhan ile Serpil Tosun ikilisinin yakın arkadaş olduğunu öğrenmiştik. Hatta Ümran Hanım ve Serpil Hanım'ın samimi pozları da sosyal medyada epey gündem olmuştu.
Ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun anne ve babaları arasındaki aşk hakkında hiçbir açıklama yapmayıp sessizliğe bürünse de Serpil Tosun sessiz kalmamayı tercih etti.
2.Sayfa'ya açıklama yapan Serpil Tosun "Her şey doğru, onları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandıktan sonra bir de üst üste yaptığı paylaşımlarda bulundu.
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Nişantaşı'nda sürekli birlikte kameralara takılan Kenan Tosun ve Ümran Seyhan geçtiğimiz gün de objektiflere sansıdı.
Sürpriz birliktelikleriyle çocukları Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun'u geri plana atan ikiliden Kenan Tosun bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.
"Müge ve Gülşen'le 2 Sayfa" programına konuşan Kenan Tosun, eşi Serpil Tosun ile tam bir ay önce anlaşmalı olarak boşandıklarını ilan etti.
"Görüyorsunuz Ümran Hanımla beraber ve mutluyuz. Sizler bir şeyler yazıyorsunuz ama öyle bir şeyler yok. 3 aydır birlikte yaşıyoruz. Yerimiz belli. Kimseden kaçmıyoruz. Çocuklarla küslük yok. Olamaz da... Hiç görüşmez olur muyuz?"
Müge ve Gülşen konuyla ilgili yorum yaparken Kenan Tosun'un "o konu kapandı" sözlerini yakışıksız bularak tepki gösterdi.
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Yani aldatma olunca sonu boşanma oluyor zaten eğer aldatılan karakter sahibi ise. Ayrıca 1 ay önce boşanmış olman aldattığın ve sizin ikinizin İĞRENÇ insanla... Devamını Gör
Bunlar ana kız aynı demek ki. Anasından gördüğü hayatı yaşıyor demek ki. Saçlarını tarıyor.
Serenay ne yaptı ya
ne kadar mide bulandırıcı