Eylül Öztürk, Emrullah Erdinç Hakkında Bu Sefer Çok Ağır Konuştu: "En Büyük Tazminat Davasını Açacağım"
Eylül Öztürk, Emrullah Erdinç Hakkında Bu Sefer Çok Ağır Konuştu: "En Büyük Tazminat Davasını Açacağım"
Polatların davasına dahil edilip onların yaşadıkları süreci adım adım yaşamaya başlayan Eylül Öztürk, bir süredir koruduğu sessizliğini Emrullah Erdinç'in kendisi hakkında söylediklerini duyunca bozdu. Söylemezsem Olmaz yayınına katılıp kendisi hakkında yorum yapan Erdinç'e tepki gösteren Eylül Öztürk, bu kez çok ağır konuştu.
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Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklandığı günden beri sular hiç durulmadı.
Polatların ardından gözlerin çevrildiği tonlarca sosyal medya fenomeninin arasında Dilan Polat'ın eski arkadaşı Eylül Öztürk de bulunuyordu.
Dilan Polat davalarıyla gündeme gelen ve bir süredir ailesiyle Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk, olaylar patlak verdiği andan itibaren kendini açıklamaya, her şeyi tek tek anlattığını söylediği YouTube videoları çekip yüklemeye ve sosyal medya hesabını aktif kullanarak kendisiyle çıkan her yeni iddiaya anında cevap vermeye devam etti.
Fakat birçok başka sosyal medya fenomeniyle beraber Polatların soruşturmasına dahil edilen Eylül Öztürk, Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmadan önce yaşadığı sürecin aynısını yaşamaya başladı. Önce yurt dışına çıkış yasağı geldi, ardından tüm mal varlıklarına el konuldu ve tüm şirketlerine de kayyım atandı.
Dilan ve Engin Polat soruşturmasını başından beri tüm detaylarıyla takip eden Emrullah Erdinç, "kara para aklayan sosyal medya fenomenleri" sürecinde, ne diyeceği en çok merak edilen gazetecilerden biri haline geldi. Bunca zamandır Eylül Öztürk için yorumu ise "Paranın kaynağında sorun var" şeklindeydi ve şüphelerini dile getirmekten, çizelgeler ve belgelerle konuşmaktan hiç çekinmedi.
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En başlarda birbirine saygı duyan ve birbirlerinin dediklerine önem veriyormuş gibi gözüken Emrullah Erdinç ve Eylül Öztürk'ün arasındaki tansiyon geçtiğimiz saatlerde aniden epey yükseldi.
Eylül Öztürk, Emrullah Erdinç'in Söylemezsem Olmaz yayınında kendisi hakkında yaptığı "11 ev aldım diyor, 11 evi alırken paraları nasıl, hangi yöntemle buradan çıkarttınız? Bankayla mı? Başka yöntemle mi?" yorumunu görünce adeta küplere bindi ve peş peşe çok ağır söylemlerde bulunduğu hikayeler paylaşmaya başladı. 👇
Erdinç'in insanları göz göze aldattığını söyleyen Eylül Öztürk daha önce Amerika'daki evleri hakkında çektiği YouTube videosunun linkini verdi ve "Bir ilkokul çocuğuna anlatır gibi anlatmışım 13 gün önce" notunu düştü. 👇
Emrullah Erdinç'in devleti ısrarla aciz göstermeye çalıştığını söyleyerek dekontlarını paylaştı.
Ardından, Erdinç'in kendisi hakkında ortaya attığı iddiaların hepsinin doğrusunu kanıtladığını belirten Eylül Öztürk, "Sizin gibi telefon ekranıma bakarak konuşmadım, belgeleri koydum. Devleti aciz gösterdiniz, kamuoyunu yanılttınız" dedi.
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Hızını alamayan Eylül Öztürk, Emrullah Erdinç'in söylemleriyle bütün bir meslek grubunu zan altında bıraktığını söyledi. Yetmedi, "Siz var ya Emrullah bey ileride okullarda örnek olarak okutulacaksınız. Bir gazetecenin ne yapmaması gerektiğiyle ilgili örnek olarak okutulacak bir insan haline geleceksiniz çünkü benim size açacağım dava tarihteki en büyük tazminat davası olacak!" dedi.
Emrullah Erdinç'in daha önce katıldığı yayınlarda kendisi hakkında ortaya attığı tüm iddiaları tek videoda toplayan Eylül Öztürk, "Bunun bedelini hukuk önünde kuruş kuruş ödeyeceksiniz Emrullah Bey" çıkışında bulundu.
Son olarak tekrar Amerika'daki evleri nasıl aldığını açıkladığı 40 dakikalık YouTube videosuna dikkat çeken Eylül Öztürk, "Sizin bütün ithamlarınızı çürüttüm ben orada, açın izleyin" dedi. 👇
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