Eylül Öztürk, Emrullah Erdinç Hakkında Bu Sefer Çok Ağır Konuştu: "En Büyük Tazminat Davasını Açacağım"

Polatların davasına dahil edilip onların yaşadıkları süreci adım adım yaşamaya başlayan Eylül Öztürk, bir süredir koruduğu sessizliğini Emrullah Erdinç'in kendisi hakkında söylediklerini duyunca bozdu. Söylemezsem Olmaz yayınına katılıp kendisi hakkında yorum yapan Erdinç'e tepki gösteren Eylül Öztürk, bu kez çok ağır konuştu.