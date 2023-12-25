Kumral Güzeli Hande Erçel Saç Rengi Değişikliğine Gitti: Elçin Sangu'dan Hallice Kızıl Tarzı Dillere Düştü!
Kumral Güzeli Hande Erçel Saç Rengi Değişikliğine Gitti: Elçin Sangu'dan Hallice Kızıl Tarzı Dillere Düştü!
Sosyal medya paylaşımları, özel hayatı ve sürekli tartışılan oyunculuğuyla gündemden hiç düşmeyen Hande Erçel, saç renginde yaptığı değişiklikle görenlere önce küçük bir şoka uğrattı, ardından da dillere düştü! Detaylar👇
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Hayatımıza girdiği günden beri bir an olsun gündemden düşmeyen Hande Erçel, oyunculuğuyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.
Son zamanlarda özellikle yaşadığı aşkla konuşulan Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla beraber ne yapsa, ne dese, nereye gitse olay oluyor.
Şimdi gündemin ortasına bomba gibi düşmesinin sebebi ise hiç beklenmedik bir hamleyle kumrallıktan kızıllığa yaptığı ani geçiş!
Geçtiğimiz dakikalarda yepyeni kızıl saçlarını paylaşan ve herkesi küçük bir şoka uğratan Hande Erçel, kimileri tarafından çok beğenildi, kimileri tarafındansa tabiri caizse yerden yere vuruldu.
1. Gelin, yorumlara beraber bakalım!👇
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19. Siz ne düşünüyorsunuz? Olmuş mu olmamış mı? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂
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