Minik Oğlu Ardıç'la Doğa Yürüyüşüne Çıkan Taze Baba Kaan Urgancıoğlu'nun Pozları Kalpleri Eritti!
Minik Oğlu Ardıç'la Doğa Yürüyüşüne Çıkan Taze Baba Kaan Urgancıoğlu'nun Pozları Kalpleri Eritti!
Birkaç gün önce baba olan Kaan Urgancıoğlu, minik oğlu Ardıç'la doğa yürüyüşüne çıktı. Baba-oğulun pozları kalpleri eritti!
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Üç sezondur Yargı'da olağanüstü bir performans göstererek herkesin Savcı Ilgaz'ı haline gelen Kaan Urgancıoğlu, sık sık gündem olan ve özel hayatıyla da merak edilen isimlerden.
Belki hatırlarsınız, Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz yaz aylarında sevgilisi Burcu Denizer'le dünyaevine girmiş, herkese bir sürpriz yapmıştı!
Yalnızca ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikahla hayatlarını birleştirmeye karar veren çift, evlendiklerini de bu pozlarla "Sürpriz" notuyla paylaşmıştı.
Çiftimiz, nikahtan kısa bir süre sonra ikinci bir sürpriz daha yaparak bebek beklediklerini duyurmuştu. Ardıç bebek 8 Aralık'ta dünyaya geldi!
Geçtiğimiz günlerde minik oğlu Ardıç'la ilk pozunu paylaşan taze baba Kaan Urgancıoğlu 👇
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Geçtiğimiz dakikalarda oğluyla çıktığı doğa yürüyüşünden yeni pozlar paylaşarak kalpleri eritti!
1. Gelin, Kaan Urgancıoğlu ve Ardıç'ı gören sevenleri ne demiş beraber bakalım!
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