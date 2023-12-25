İrem Derici'nin "Manav" Diye Bahsettiği Dolandırıcılık İddialarında Akıllara Gelen Müge Ve Gülşen'in Cevabı
İrem Derici'nin "Manav" Diye Bahsettiği Dolandırıcılık İddialarında Akıllara Gelen Müge Ve Gülşen'in Cevabı
İrem Derici'nin katıldığı bir programda büyük dedikodu olarak anlattığı 'manav' hikayesindekilerin kim olduğu epey merak edilmişti. Sosyal medyada gündem olan videonun ardından, kendileri olduğu düşünülen 2. Sayfa programı sunucuları Müge ve Gülşen programda konuya açıklık getirdi.
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İrem Derici, katıldığı bir programda büyük dedikodu olarak hepimizi merakta bırakan bir "manav" kod adlı hikayeyi dile getirdi.
Bahsi geçen hikaye sosyal medyada gündem olunca, izleyen pek çok kişi "manav" kod adlı kişilerin 2. Sayfa programı sunucuları Müge ve Gülşen olduğunu düşünmüştü.
Uzun yıllardır birlikte iş yapan ikili, sundukları programın bugünkü bölümünde bahsi geçen dolandırıcılık iddiaları için sinirlerine hakim olamadı.
Hatta ikili bu duruma artık son derece alıştıklarını "Biz iftiralara o kadar alıştık ki artık üzerimizde durmuyor. 18 yıldır hakkımızda neler çıktı neler... " ifadeleriyle dile getirdi.
Müge Dağıstanlı ise işlerini iyi ve çok güzel yaptıkları için bu tarz iftiralara maruz kaldıklarını dile getirdi.
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Kendilerine hiç uymayan tarzda şeyler duyduklarını söylemesinin ardından "Öyle bir iftira at ki yakışsın. Attığınız iftiralar bu masaya ve ikimize yakışmıyor. " dedi.
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