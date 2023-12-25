Görüş Bildir
Haberler
Magazin
İrem Derici'nin "Manav" Diye Bahsettiği Dolandırıcılık İddialarında Akıllara Gelen Müge Ve Gülşen'in Cevabı

İrem Derici'nin "Manav" Diye Bahsettiği Dolandırıcılık İddialarında Akıllara Gelen Müge Ve Gülşen'in Cevabı

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.12.2023 - 17:01

İrem Derici'nin katıldığı bir programda büyük dedikodu olarak anlattığı 'manav' hikayesindekilerin kim olduğu epey merak edilmişti. Sosyal medyada gündem olan videonun ardından, kendileri olduğu düşünülen 2. Sayfa programı sunucuları Müge ve Gülşen programda konuya açıklık getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İrem Derici, katıldığı bir programda büyük dedikodu olarak hepimizi merakta bırakan bir "manav" kod adlı hikayeyi dile getirdi.

İrem Derici, katıldığı bir programda büyük dedikodu olarak hepimizi merakta bırakan bir "manav" kod adlı hikayeyi dile getirdi.

Söylediğine göre birlikte iş yapan iki manav, birbirlerini dolandırmıştı. Bu durumun ardından birinin yurt dışına yerleşme isteği sonrası ortalık iyice karışmıştı.

Burada tüm detaylarıyla anlattık:

Bahsi geçen hikaye sosyal medyada gündem olunca, izleyen pek çok kişi "manav" kod adlı kişilerin 2. Sayfa programı sunucuları Müge ve Gülşen olduğunu düşünmüştü.

Bahsi geçen hikaye sosyal medyada gündem olunca, izleyen pek çok kişi "manav" kod adlı kişilerin 2. Sayfa programı sunucuları Müge ve Gülşen olduğunu düşünmüştü.

'Biri yaşça daha büyük, diğeri yaşça daha küçük ama uzun süredir birlikte iş yapıyorlar.' diye bahsetmişti İrem Derici hikayede. Müge Dağıstanlı 55, Gülşen Yüksel ise 46 yaşında olunca hikayedeki isimlerin kendileri olduğu düşünülmüştü.

Uzun yıllardır birlikte iş yapan ikili, sundukları programın bugünkü bölümünde bahsi geçen dolandırıcılık iddiaları için sinirlerine hakim olamadı.

Uzun yıllardır birlikte iş yapan ikili, sundukları programın bugünkü bölümünde bahsi geçen dolandırıcılık iddiaları için sinirlerine hakim olamadı.

Magazin programı sunucusu olan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, bugünkü canlı yayında bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Hatta ikili bu duruma artık son derece alıştıklarını "Biz iftiralara o kadar alıştık ki artık üzerimizde durmuyor. 18 yıldır hakkımızda neler çıktı neler... " ifadeleriyle dile getirdi.

Hatta ikili bu duruma artık son derece alıştıklarını "Biz iftiralara o kadar alıştık ki artık üzerimizde durmuyor. 18 yıldır hakkımızda neler çıktı neler... " ifadeleriyle dile getirdi.

Bu iddialardan birkaçını da şöyle anlattılar:

'Kanalda saç saça baş başa kavga ettiğimiz ve camları kırdığımız söylenmişti, Müge'nin beni evden kovduğu söylendi, yıllarca küs kaldığımız söylendi. Allah korusun.'

Müge Dağıstanlı ise işlerini iyi ve çok güzel yaptıkları için bu tarz iftiralara maruz kaldıklarını dile getirdi.

Müge Dağıstanlı ise işlerini iyi ve çok güzel yaptıkları için bu tarz iftiralara maruz kaldıklarını dile getirdi.

'Bir şey doğru, iyi ve güzel gittiği zaman... Bizim Gülşen'le dostluğumuz 18 yıl evvel başladı. Zaman içinde işin başarısının yanı sıra arkadaşlığımız dostluğa dönüştü. İyi günlerimiz de oldu kötü günlerimizde. Bizim içimizdeki birlik sağladığımız görünce saldırılar çirkinleşiyor. Mesleğimizle ilgili bize saldıramadıkları zaman bu sefer de belden aşağı saldırı başlıyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kendilerine hiç uymayan tarzda şeyler duyduklarını söylemesinin ardından "Öyle bir iftira at ki yakışsın. Attığınız iftiralar bu masaya ve ikimize yakışmıyor. " dedi.

Kendilerine hiç uymayan tarzda şeyler duyduklarını söylemesinin ardından "Öyle bir iftira at ki yakışsın. Attığınız iftiralar bu masaya ve ikimize yakışmıyor. " dedi.

'Birbirimize olan bağımız bazı insanlar tarafından tartışılmamalı. Etrafı kırarak dökerek hiçbir yere gidemezsiniz. Bizim ne olduğumuz ve ailemiz belli. O iftiralarla gidin başka yeri vurun.'

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
4
4
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?