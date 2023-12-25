İrem Derici'nin "Manav" Kod Adıyla Anlattığı Büyük Dedikodu Merak Seviyemizi Arşa Çıkarttı
İrem Derici'nin "Manav" Kod Adıyla Anlattığı Büyük Dedikodu Merak Seviyemizi Arşa Çıkarttı
Pop dünyasının şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran isimlerinden İrem Derici, magazinin de en sevilen yüzlerinden biri. Gerek sosyal medya paylaşımları, gerek özel hayatı, gerekse açıklamaları olsun kendisini sık sık anıyoruz. Derici, geçtiğimiz gün konuk olduğu Kral Müzik YouTube kanalında Serhan Tekin'e ilginç bir açıklamada bulundu. Birbirini dolandıran manavlar kimler?
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İrem Derici'nin magazinle arasında çok güzel bir bağ var. Magazin kendisinden bahsetmeyi, İrem Derici de magazini takip etmeyi oldukça seviyor.
Geçtiğimiz gün Kral Müzik YouTube kanalında Serhat Tekin'in konuğu olan Derici, Murat Boz'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
İrem Derici'nin programda efsane bir dedikoduyu anlattığı anlar da sosyal medyada merakları körükledi.
Ardından başlıyor anlatmaya ve iki manavdan bahsediyor. "Ama ikisi şer birliği yani. Manavlardan yaşça küçük olan manav, yaşça büyük olan manavı 1,5-2 yıldır çok pis dolandırıyormuş." diyerek bizi meraklandırıyor.
Ardından söyledikleri ise daha ilginç, manavlardan birinin diğerini yarı yolda bırakmayı düşündüğünü söylüyor.
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Sosyal medya POP MAG sayfasının kesit olarak paylaştığı bu video ile büyük bir merak içine düştü.
Magazini yakından takip edenler kimden bahsettiğini az buçuk tahmin etti gibi.
Oldukça da şaşırdılar.
Kesin bir isim yok elbette ama aklına kimse gelmeyenler de var.
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İrem Derici'yle gıybet yapma perileri geldi çoğu kişiye.😂
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