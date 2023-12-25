İrem Derici'nin "Manav" Kod Adıyla Anlattığı Büyük Dedikodu Merak Seviyemizi Arşa Çıkarttı

'Bunlar iki manav. Yıllardır beraber bir manav işletiyorlar. Ama mahalleliyi çok üzmüşler, hep mahallelinin arkasından konuşmuşlar. Hep bir masaya yatırmışlar. İşte 'Mahallede bir İrem var, şöyle böyle' demişler. Ama ikisi şer birliği yani. Manavlardan yaşça küçük olan manav, yaşça büyük olan manavı 1,5-2 yıldır çok pis dolandırıyormuş. Tabii manavın eşi kesiyormuş faturaları. Diğer saftirik olanın da bundan haberi yok. Bundan bir şekilde haberi oluyor.'