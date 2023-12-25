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İrem Derici'nin "Manav" Kod Adıyla Anlattığı Büyük Dedikodu Merak Seviyemizi Arşa Çıkarttı

İrem Derici'nin "Manav" Kod Adıyla Anlattığı Büyük Dedikodu Merak Seviyemizi Arşa Çıkarttı

İrem Derici
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.12.2023 - 12:49

Pop dünyasının şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran isimlerinden İrem Derici, magazinin de en sevilen yüzlerinden biri. Gerek sosyal medya paylaşımları, gerek özel hayatı, gerekse açıklamaları olsun kendisini sık sık anıyoruz. Derici, geçtiğimiz gün konuk olduğu Kral Müzik YouTube kanalında Serhan Tekin'e ilginç bir açıklamada bulundu. Birbirini dolandıran manavlar kimler?

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İrem Derici'nin magazinle arasında çok güzel bir bağ var. Magazin kendisinden bahsetmeyi, İrem Derici de magazini takip etmeyi oldukça seviyor.

İrem Derici'nin magazinle arasında çok güzel bir bağ var. Magazin kendisinden bahsetmeyi, İrem Derici de magazini takip etmeyi oldukça seviyor.

Sosyal medyanın aktif kullanıcısı olan İrem Derici'nin müzik başarısını bir kenara bırakıyoruz. Kendisi zaten yaptığı her iş ile hit oluyor. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları da bir o kadar ilgi çekici aynı zamanda.

Geçtiğimiz gün Kral Müzik YouTube kanalında Serhat Tekin'in konuğu olan Derici, Murat Boz'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz gün Kral Müzik YouTube kanalında Serhat Tekin'in konuğu olan Derici, Murat Boz'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Murat Boz hakkında söyledikleriyle hepimizi güldüren Derici, 'Gerekirse bayıltıp kaçırırım' demişti.

Burada bahsettik:

İrem Derici'nin programda efsane bir dedikoduyu anlattığı anlar da sosyal medyada merakları körükledi.

İrem Derici'nin programda efsane bir dedikoduyu anlattığı anlar da sosyal medyada merakları körükledi.

Serhat Tekin'in 'Senden son duyduğun ya da çok şaşırdığın bir dedikoduyu kodlayarak anlatmanı istiyorum. Ya 'manav' dersin, onun gibi.' diyor. İrem Derici başlangıçta dümdüz isim vererek anlatmak istiyor ama pek mümkün değil tabii.

Ardından başlıyor anlatmaya ve iki manavdan bahsediyor. "Ama ikisi şer birliği yani. Manavlardan yaşça küçük olan manav, yaşça büyük olan manavı 1,5-2 yıldır çok pis dolandırıyormuş." diyerek bizi meraklandırıyor.

Ardından başlıyor anlatmaya ve iki manavdan bahsediyor. "Ama ikisi şer birliği yani. Manavlardan yaşça küçük olan manav, yaşça büyük olan manavı 1,5-2 yıldır çok pis dolandırıyormuş." diyerek bizi meraklandırıyor.

'Bunlar iki manav. Yıllardır beraber bir manav işletiyorlar. Ama mahalleliyi çok üzmüşler, hep mahallelinin arkasından konuşmuşlar. Hep bir masaya yatırmışlar. İşte 'Mahallede bir İrem var, şöyle böyle' demişler. Ama ikisi şer birliği yani. Manavlardan yaşça küçük olan manav, yaşça büyük olan manavı 1,5-2 yıldır çok pis dolandırıyormuş. Tabii manavın eşi kesiyormuş faturaları. Diğer saftirik olanın da bundan haberi yok. Bundan bir şekilde haberi oluyor.'

Ardından söyledikleri ise daha ilginç, manavlardan birinin diğerini yarı yolda bırakmayı düşündüğünü söylüyor.

Ardından söyledikleri ise daha ilginç, manavlardan birinin diğerini yarı yolda bırakmayı düşündüğünü söylüyor.

'Ve şu an manavlardan bir tanesi Amerika'ya yerleşme planı yapıyor. Öbür manav mağdur. Manavlar birliliğine gidiyor, 'Ee ben ne yapacağım?' diyor. 'Bu manavı nasıl yapacağım, yeni manav mı açsam ben? Bu manavın isim hakları kimde?' diyor. Büyük bir manavlar patronu var... Bence anlaşıldı biraz. Bu manavlar ünlüleri üzdüler. Gel git ünlülerin arkasından at, tut...'

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Sosyal medya POP MAG sayfasının kesit olarak paylaştığı bu video ile büyük bir merak içine düştü.

Magazini yakından takip edenler kimden bahsettiğini az buçuk tahmin etti gibi.

Magazini yakından takip edenler kimden bahsettiğini az buçuk tahmin etti gibi.
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Oldukça da şaşırdılar.

Oldukça da şaşırdılar.
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Kesin bir isim yok elbette ama aklına kimse gelmeyenler de var.

Kesin bir isim yok elbette ama aklına kimse gelmeyenler de var.
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twitter.com

İrem Derici'yle gıybet yapma perileri geldi çoğu kişiye.😂

İrem Derici'yle gıybet yapma perileri geldi çoğu kişiye.😂
twitter.com

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