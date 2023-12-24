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İrem Derici'nin Murat Boz İçin Göze Aldığı Şeye İnanamayacaksınız! "Gerekirse Bayıltıp Kaçırırım"

İrem Derici'nin Murat Boz İçin Göze Aldığı Şeye İnanamayacaksınız! "Gerekirse Bayıltıp Kaçırırım"

İrem Derici murat boz
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.12.2023 - 09:35

Magazinin sevilen isimlerinden İrem Derici, Kral Müzik YouTube kanalında Serhan Tekin'in konuğu oldu. Kendisini gündemde sık sık açıklamaları, ilişkileri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gördüğümüz Derici, Tekin'e ilginç itiraflarda bulundu. Bunlardan bir tanesi de Murat Boz hakkındaydı...

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Magazinin en sevilen, en konuşulan isimlerinden bir tanesi de İrem Derici tabii ki.

Magazinin en sevilen, en konuşulan isimlerinden bir tanesi de İrem Derici tabii ki.

Bir dönemler katıldığı O Ses Türkiye yarışmasının ardından programda başarılı olamasa da, gerçek hayatta ortalığı kasıp kavuran ünlü popçu hala yaptığı her şarkı ile hit oluyor.

Müzik kariyeri, sahnesi ve performansları sosyal medyayı sallasa da, İrem Derici hakkında dikkat çeken detaylardan bir tanesi kendisinin açık sözlü olması.

Müzik kariyeri, sahnesi ve performansları sosyal medyayı sallasa da, İrem Derici hakkında dikkat çeken detaylardan bir tanesi kendisinin açık sözlü olması.

Lafını esirgemeyen, küfür etmekten çekinmeyen, içinden nasıl gelirse öyle davranan İrem Derici, başlangıçta bir soğuk duş etkisi yaratsa da zamanla takipçileri onun bu tavırlarına alıştı.

Bir diğer yandan magazinde kendisini özel hayatıyla da sık sık konuşuyoruz bildiğiniz gibi.

Bir diğer yandan magazinde kendisini özel hayatıyla da sık sık konuşuyoruz bildiğiniz gibi.

Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'la yaşadığı ilişkinin bitmesinin ardından henüz kısa bir süre geçmişken, yeni bir aşka yelken açmasıyla gündeme gelmişti Derici. Yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat'la aşk yaşadığını paylaşmıştı sosyal medya hesabı üzerinden.

Twitter'in aktif kullanıcısı olan Derici, geçtiğimiz gün de 2024 dileklerini sıraladığı paylaşımıyla gündeme gelmişti.

Twitter'in aktif kullanıcısı olan Derici, geçtiğimiz gün de 2024 dileklerini sıraladığı paylaşımıyla gündeme gelmişti.

Derici'nin bu paylaşımına takipçilerinden sayısız yorum gelmiş ve 'İşte bu' demişlerdi.

Ünlü popçu son olarak Kral TV YouTube hesabında Serhat Tekin'in konuğu oldu.

Ünlü popçu son olarak Kral TV YouTube hesabında Serhat Tekin'in konuğu oldu.

Kendisine gelen soruları yanıtlayan Derici, hem özel hayatına hem de kariyerine dair pek çok içten açıklama yaptı.

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Bu cevaplardan birinin ucu da Murat Boz'a dokundu! Çünkü İrem Derici'nin en çok düet yapmak istediği isim Murat Boz'muş.

Bu cevaplardan birinin ucu da Murat Boz'a dokundu! Çünkü İrem Derici'nin en çok düet yapmak istediği isim Murat Boz'muş.

Hatta bunun için Murat Boz'a 7 ay önce mesaj atmış İrem Derici, Sürekli Ebru Gündeş ile düet yaptığı için isyan etmiş meslektaşına. 

'Murat Boz'la düet çok istiyorum. Zaten ona da yedi ay önce 'Yeter! İki yılda bir Ebru Gündeş'le düet yapıyorsun. Bizim yüzümüz gülmesin mi?' diye mesaj atmıştım.'

Murat Boz'un dans edişine de hayran olduğunu söyleyen İrem Derici, "Valla gerekirse bayıltıp kaçırır ama yine o düeti yaparım." diyor.

Murat Boz'un dans edişine de hayran olduğunu söyleyen İrem Derici, "Valla gerekirse bayıltıp kaçırır ama yine o düeti yaparım." diyor.

'Murat hayvan gibi iyi dans eden biri. Başkaları Edis diyor ama ben en çok Boz dans ederken keyif alıyorum. Murat'la beraber bir düet yapıp, klipte dans etmeyi çok istiyorum. Valla gerekirse bayıltıp kaçırır ama yine o düeti yaparım.'

Hatırlarsanız İrem Derici O Ses Türkiye'ye katıldığı 2011 yılında kendisine yalnızca Hülya Avşar dönmüştü hatırlarsanız. Murat Boz ve İrem Derici arasında yıllar sonra bu konunun esprisi dönmüştü.

Hatırlarsanız İrem Derici O Ses Türkiye'ye katıldığı 2011 yılında kendisine yalnızca Hülya Avşar dönmüştü hatırlarsanız. Murat Boz ve İrem Derici arasında yıllar sonra bu konunun esprisi dönmüştü.

Bakalım Murat Boz mu cevap verecek, yoksa İrem Derici mi onu kaçıracak...

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