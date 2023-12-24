İrem Derici'nin Murat Boz İçin Göze Aldığı Şeye İnanamayacaksınız! "Gerekirse Bayıltıp Kaçırırım"
İrem Derici'nin Murat Boz İçin Göze Aldığı Şeye İnanamayacaksınız! "Gerekirse Bayıltıp Kaçırırım"
Magazinin sevilen isimlerinden İrem Derici, Kral Müzik YouTube kanalında Serhan Tekin'in konuğu oldu. Kendisini gündemde sık sık açıklamaları, ilişkileri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gördüğümüz Derici, Tekin'e ilginç itiraflarda bulundu. Bunlardan bir tanesi de Murat Boz hakkındaydı...
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Magazinin en sevilen, en konuşulan isimlerinden bir tanesi de İrem Derici tabii ki.
Müzik kariyeri, sahnesi ve performansları sosyal medyayı sallasa da, İrem Derici hakkında dikkat çeken detaylardan bir tanesi kendisinin açık sözlü olması.
Bir diğer yandan magazinde kendisini özel hayatıyla da sık sık konuşuyoruz bildiğiniz gibi.
Twitter'in aktif kullanıcısı olan Derici, geçtiğimiz gün de 2024 dileklerini sıraladığı paylaşımıyla gündeme gelmişti.
Ünlü popçu son olarak Kral TV YouTube hesabında Serhat Tekin'in konuğu oldu.
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Bu cevaplardan birinin ucu da Murat Boz'a dokundu! Çünkü İrem Derici'nin en çok düet yapmak istediği isim Murat Boz'muş.
Murat Boz'un dans edişine de hayran olduğunu söyleyen İrem Derici, "Valla gerekirse bayıltıp kaçırır ama yine o düeti yaparım." diyor.
Hatırlarsanız İrem Derici O Ses Türkiye'ye katıldığı 2011 yılında kendisine yalnızca Hülya Avşar dönmüştü hatırlarsanız. Murat Boz ve İrem Derici arasında yıllar sonra bu konunun esprisi dönmüştü.
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