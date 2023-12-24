İrem Derici'nin Murat Boz İçin Göze Aldığı Şeye İnanamayacaksınız! "Gerekirse Bayıltıp Kaçırırım"

Hatta bunun için Murat Boz'a 7 ay önce mesaj atmış İrem Derici, Sürekli Ebru Gündeş ile düet yaptığı için isyan etmiş meslektaşına.

'Murat Boz'la düet çok istiyorum. Zaten ona da yedi ay önce 'Yeter! İki yılda bir Ebru Gündeş'le düet yapıyorsun. Bizim yüzümüz gülmesin mi?' diye mesaj atmıştım.'