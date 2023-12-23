Barış Arduç Eşi Gupse Özay'ın Yeni Filmi Lohusa Hakkında Konuştu Çiftin Aşık Tavırları "Maşallah" Dedirtti

Ünlü oyuncu Barış Arduç, eşi Gupse Özay'ın son projesi 'Lohusa' filmi hakkında düşüncelerini paylaştı. Çiftin birbirlerine olan sevgi dolu bakışları ve aşkla sarf ettikleri sözler, herkesi kendilerine hayran bıraktı.

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