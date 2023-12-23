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Barış Arduç Eşi Gupse Özay'ın Yeni Filmi Lohusa Hakkında Konuştu Çiftin Aşık Tavırları "Maşallah" Dedirtti

Barış Arduç Eşi Gupse Özay'ın Yeni Filmi Lohusa Hakkında Konuştu Çiftin Aşık Tavırları "Maşallah" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 01:01

Ünlü oyuncu Barış Arduç, eşi Gupse Özay'ın son projesi 'Lohusa' filmi hakkında düşüncelerini paylaştı. Çiftin birbirlerine olan sevgi dolu bakışları ve aşkla sarf ettikleri sözler, herkesi kendilerine hayran bıraktı. 

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Hatırlarsanız Gupse Özay ve Barış Arduç "Deliha" filminde birlikte rol almış ve bu rol arkadaşlığı aşka dönüşmüştü.

Hatırlarsanız Gupse Özay ve Barış Arduç "Deliha" filminde birlikte rol almış ve bu rol arkadaşlığı aşka dönüşmüştü.

Aşklarını doludizgin sürdüren çift 2020 yılında nikah masasına oturmuşlardı.

Aşklarını doludizgin sürdüren çift 2020 yılında nikah masasına oturmuşlardı.

2022 yılında ailelerine Jan Asya'yı katan ünlü çiftin aşk dolu hareketleri ve kişisel hayatları sık sık gündeme geliyor.

2022 yılında ailelerine Jan Asya'yı katan ünlü çiftin aşk dolu hareketleri ve kişisel hayatları sık sık gündeme geliyor.

Mutlaka duymuşsunuzdur. Gupse Özay, şimdilerde Lohusa filmi ile ilgileniyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Lohusa'nın ilk fragmanı da yayınlanmıştı.

Mutlaka duymuşsunuzdur. Gupse Özay, şimdilerde Lohusa filmi ile ilgileniyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Lohusa'nın ilk fragmanı da yayınlanmıştı.

Barış Arduç ise Gupse Özay'ın yeni filmi hakkında konuştu.

Barış Arduç ise Gupse Özay'ın yeni filmi hakkında konuştu.
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Barış Arduç, Lohusa hakkında "Yine her zaman ki gibi şahane bir film geliyor" açıklamalarında bulundu.

Barış Arduç, Lohusa hakkında "Yine her zaman ki gibi şahane bir film geliyor" açıklamalarında bulundu.

İşte o anlar:

Gupse Özay ve Barış Arduç çiftine hayranlarından birçok tepki geldi!

Gupse Özay ve Barış Arduç çiftine hayranlarından birçok tepki geldi!
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twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Siz ünlü çiftin açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz ünlü çiftin açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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