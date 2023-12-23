Cardi B'nin Noel Şarkısı Cover'ı Yılların Şarkısını Unutturdu: Dinleyenler Kulaklarına İnanamadı
Cardi B'nin Noel Şarkısı Cover'ı Yılların Şarkısını Unutturdu: Dinleyenler Kulaklarına İnanamadı
Amerikan rapçi Cardi B'nin yaptığı yayınlarda yaşananlar zaman zaman gündem olmayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde yine yayınlarından birinde kendisi noel şarkısı coverlamış ve dinleyenleri şoke etmişti. Detaylara birlikte bakalım👇
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Amerikan rapçi Cardi B'yi mutlaka karıştığı olaylardan ya da yaptığı göndermeli söylemlerden duymuşsunuzdur.
Kıyafetlerinden kavgalarına kendisi oldukça çılgın bir kişilik. Ayrıca rap dünyasını takip eden herkesin bildiği gibi çoğu şarkısı hit olmayı başarıyor.
Attığı adım olay olan Cardi, tırnaklarından kliplerine her hareketiyle gündemde kalmayı seviyor gibi kendisi.
Şaşaalı hayatından kızları da nasibini alıyor tabii. Cardi B, iki yaşındaki kızına 3 bin dolarlık bir oyuncak araba da almıştı hatırlarsanız.
Noel Arifesindeyken piyasada tekrar ünlenen ve dilimize dolanan şarkılara hepimiz aşinayız. Gelin o meşhur parçanın bir de Cardi B versiyonunu dinleyelim. 👇
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Geçtiğimiz günlerde olaylı rapçinin orijinal versiyonunu Wham!'ın seslendirdiği "Last Christmas" şarkısını coverladığı video kesiti baya viral oldu.
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