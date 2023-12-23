Barda Tartışıp Tutuklanmıştı: Atilla Taş'ın Polisle Kavga Ettiği Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı
Barda Tartışıp Tutuklanmıştı: Atilla Taş'ın Polisle Kavga Ettiği Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.haberler.com/3-sayfa/tutu...
Atilla Taş, eşiyle birlikte eğlendiği barda çıkan kavga ve polislerle tartışması nedeniyle tutuklanmıştı. Gözaltına alınan şarkıcının polisle kavga ettiği anlar ortaya çıktı.
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Atilla Taş, eşiyle birlikte eğlenmek için gittiği bir barda alkolü fazla kaçırmış ve çevresine rahatsızlık verdiği nedeniyle dışarı çıkarılmak istendiğinde kavga çıkartmıştı.
Olay yerine gelen polislere karşı da mukavemet gösteren Taş, geçtiğimiz saatlerde gözaltına alındı.
Atilla Taş'a gözaltı kararı verilirken Taş'ın eşi adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Atilla Taş'ın polislerle tartıştığı görüntüler de kısa süre önce ortaya çıktı.
Cep telefonu ile çekilen görüntülerde Taş'ın polislere direndiği hatta saldırmaya yeltendiği görüldü.
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İşte o görüntüler:
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Taş kafa 😒
oldum olası gıcık oluyorum şu adama... şebek.
Atillanın copu mu var silahı mı var? Kimin saldırdığı açık . Adam muhalif .