Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Şehit Haberlerinden Sonra Kar Pozları Paylaşan Hande Erçel Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Şehit Haberlerinden Sonra Kar Pozları Paylaşan Hande Erçel Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Hande Erçel
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
23.12.2023 - 22:59

Ünlü oyuncu Hande Erçel, ülkemizin 24 saatte 12 şehit haberi almasının ardından sosyal medya hesabından kar pozları paylaşmasıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. 

Detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren, Türk televizyon dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Hande Erçel'i hepimiz tanıyoruz.

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren, Türk televizyon dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Hande Erçel'i hepimiz tanıyoruz.

Kendine has duruşu, yetenekli oyunculuğu ve etkileyici güzelliği ile geniş kitlelerin beğenisini kazanan Erçel, sektörün en gözde isimlerinden biri.

Kendine has duruşu, yetenekli oyunculuğu ve etkileyici güzelliği ile geniş kitlelerin beğenisini kazanan Erçel, sektörün en gözde isimlerinden biri.

Erçel, hem oyunculuğu hem özel hayatı ile eleştirilerin de sık sık hedefi oluyor.

Erçel, hem oyunculuğu hem özel hayatı ile eleştirilerin de sık sık hedefi oluyor.

Hande Erçel, bu sefer de ülkemizin aldığı şehit haberlerinden sonra paylaştığı kar pozları ile eleştiri yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel, bu sefer de ülkemizin aldığı şehit haberlerinden sonra paylaştığı kar pozları ile eleştiri yağmuruna tutuldu.

İşte Hande Erçel'in "Kar-Kış-Güzelliks 🌌" notuyla paylaştığı tatil fotoğrafları:

İşte Hande Erçel'in "Kar-Kış-Güzelliks 🌌" notuyla paylaştığı tatil fotoğrafları:
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

Erçel'in şehit haberlerinden sonraki son paylaşımı eleştirilerin hedefi oldu.

Erçel'in şehit haberlerinden sonraki son paylaşımı eleştirilerin hedefi oldu.

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

👇🏼

👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

Siz yapılan eleştirilere katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz yapılan eleştirilere katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
105
60
11
8
7
4
3
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?