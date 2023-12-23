Şehit Haberlerinden Sonra Kar Pozları Paylaşan Hande Erçel Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Şehit Haberlerinden Sonra Kar Pozları Paylaşan Hande Erçel Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Ünlü oyuncu Hande Erçel, ülkemizin 24 saatte 12 şehit haberi almasının ardından sosyal medya hesabından kar pozları paylaşmasıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.
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Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren, Türk televizyon dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Hande Erçel'i hepimiz tanıyoruz.
Kendine has duruşu, yetenekli oyunculuğu ve etkileyici güzelliği ile geniş kitlelerin beğenisini kazanan Erçel, sektörün en gözde isimlerinden biri.
Erçel, hem oyunculuğu hem özel hayatı ile eleştirilerin de sık sık hedefi oluyor.
Hande Erçel, bu sefer de ülkemizin aldığı şehit haberlerinden sonra paylaştığı kar pozları ile eleştiri yağmuruna tutuldu.
İşte Hande Erçel'in "Kar-Kış-Güzelliks 🌌" notuyla paylaştığı tatil fotoğrafları:
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Erçel'in şehit haberlerinden sonraki son paylaşımı eleştirilerin hedefi oldu.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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