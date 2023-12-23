Kim Kardashian'ın "Akıl Hastanesine" Benzetilen Noel Süslemelerini Paylaştığı Videoya Çeşitli Yorumlar Yapıldı
Kim Kardashian'ın "Akıl Hastanesine" Benzetilen Noel Süslemelerini Paylaştığı Videoya Çeşitli Yorumlar Yapıldı
Kardashian'ları magazin dünyasına yön veren olaylarından çoğumuz biliyoruz. İnanılmaz gösterişli hayatlarıyla da bilinen Kardashian ailesinin Kim'i sosyal medyada yaptığı paylaşımla birçok yorum aldı. Detaylar içeriğimizde👇
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İkonik Kardashian Ailesini çoğumuz biliyoruz. Kendileri sık sık skandallara imza atıyor. Hayatlarını realite programlarıyla gözümüze sokan bu isimlerin birçok da izleyicisi ve takipçisi var.
Ünlü isimler çoğu zaman aile dramalarıyla ve ilişkileriyle magazin gündemini meşgul ediyorlar.
Jenner ailesi olarak da bildiğimiz Kardashian ailesi eğlence sektöründe öne çıkan bir aile.
Amerikan'ın en ünlü ailesinin ikinci büyük kızı olan Kim Kardashian, lüks yaşantısıyla da biliniyor.
Noel dönemi yaklaştıkça herkes evlerini çeşit çeşit boy boy süslerle ve ışıklarla süslemeye başlıyor biliyorsunuz.
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Şaşaalı yaşamı ile ünlenmiş Kim Kardashian'ın yılbaşı süslerini abartması sosyal medyada gündem oldu.
İşte ışıklar, ağaçlar ve hediyelerle dört bir tarafı süslenmiş Kim Kardashian'ın noel dekorasyonu ve malikanesi👇
Yorumlara birlikte bakalım👇
1. Bunun bütçesi nedir?
2. Buna "ÇOK FAZLA PARA VE ONUNLA NE YAPACAĞINI BİLMEMEK" denir.
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3. Kim, neden renkleri sevmiyoruz tatlım.....😂
4. Yine de hala bir hastane/akıl hastanesi gibi görünüyor. Sadece ışıklar ve ağaçlar var.
5. Kim, neden bu senin cenaze dekorasyonuna benziyor 😢
6. İnsanlar açlıktan ölürken
7. Noel tarzı lüks bir akıl hastanesine benziyor
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8. Hediyelerin cesetlerin sarıldığı gibi sarılması dışında güzel. Yani beğendim.
9. Çok güzel ama bahse girerim çocuklar bir çeşit renk isterdi 😂😂😂
10. Gördüğüm kadarıyla Noel'i akıl hastanesinde kutluyorsun. Ne kadar neşeli.
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