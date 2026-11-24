2003'ten 2005'e kadar süren Hayat Bilgisi, anne ve babasını trafik kazasında kaybeden tarih öğretmeni Afet Güçverir'in İstanbul'daki Rıdvan Kanat Lisesi'ne tayin olmasıyla başlıyor. Perran Kutman'ın canlandırdığı Afet Hoca, sınıfındaki gençlerin yalnızca derslerine değil hayatlarına da dokunuyor ve dizinin tamamı bu bağın etrafında şekilleniyor.

Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı kadro, Afet Hoca'yı bir nesil için hem okul hem ekran anısına dönüştürdü.