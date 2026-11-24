Zil Çaldı, Perde Açıldı: Hayat Bilgisi’nden Özgürlük Yazarları’na Öğretmenleri Anlatan Dizi ve Filmler!
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Bazı dizi ve filmler öğretmeni hikâyenin bir köşesine koymaz, anlatının tamamını onun sınıfa girdiği ana ve öğrencilerinin hayatında bıraktığı izlere bağlar. Hayat Bilgisi'nin Afet Hoca'sından Ölü Ozanlar Derneği'nin Keating'ine uzanan bu listede, ana teması öğretmenlik olan dizi ve filmleri, o hocaların öğrencileri üzerindeki etkisiyle birlikte topladık.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Hayat Bilgisi, idealist bir tarih öğretmeninin lisedeki gençlerin hayatına dokunuşunu anlatan dizi olarak hatırlanıyor.
Arka Sıradakiler, ergenlik sorunlarıyla boğuşan öğrencilerinin yanında duran Kemal Hoca'yı ekranlara taşıdı.
Öğretmen, idealist öğretmen Akif'in öğrencilerine ve topluma kaybolan erdemleri aşılama çabasını anlatıyor.
Mucize, okulu olmayan uzak bir köye atanan Mahir Öğretmen'in öğrencisi Aziz'e güven kazandırmasını anlatıyor.
Ölü Ozanlar Derneği, İngilizce öğretmeni Keating'in Welton Akademisi'ndeki gençlere ders kitaplarının dışına bakmayı öğretmesini anlatıyor.
Özgürlük Yazarları, bölünmüş bir sınıfı günlük yazdırarak birleştiren genç öğretmen Erin Gruwell'in hikâyesini anlatıyor.
Dangerous Minds, eski deniz piyadesi LouAnne Johnson'ın zor bir mahalledeki lisede öğrencilerinin ilgisini kazanmasını anlatıyor.
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Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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