Vitamin Etiketi Nasıl Okunur?

Vitamin etiketi okunurken önce bileşen tablosuna bakılır: hangi bileşenin, hangi formda ve doz başına ne kadar olduğu burada yazar. Ardından günlük kullanım önerisi, net miktar, yardımcı maddeler, uyarılar ve üretici bilgisi gelir. Bu sırayla bakmak, ürünün sana ne sunduğunu birkaç dakikada anlamanı sağlar.

Etikette sırayla nelere bakmalı?

Bileşen tablosu: Her bileşenin adı, formu ve doz başına miktarı.

Her bileşenin adı, formu ve doz başına miktarı. Doz tanımı: Miktarın 1 kapsül, 2 kapsül ya da 1 damla için mi verildiği. Octomag'da değerler 2 kapsül başına, Octo Aktif B Kompleks'te 1 kapsül başına yazıyor.

Miktarın 1 kapsül, 2 kapsül ya da 1 damla için mi verildiği. Octomag'da değerler 2 kapsül başına, Octo Aktif B Kompleks'te 1 kapsül başına yazıyor. Günlük kullanım: Kaç yaşından itibaren, günde kaç kapsül, aç mı tok mu.

Kaç yaşından itibaren, günde kaç kapsül, aç mı tok mu. Net miktar ve kullanım süresi: Octomag'da 60 kapsül ve 30 günlük kullanım; Octo Aktif B Kompleks'te 30 kapsül ve 30 gün.

Octomag'da 60 kapsül ve 30 günlük kullanım; Octo Aktif B Kompleks'te 30 kapsül ve 30 gün. Yardımcı maddeler ve kapsül: Kapsülün türü, renklendirici, tatlandırıcı, koruyucu gibi ek maddeler.

Kapsülün türü, renklendirici, tatlandırıcı, koruyucu gibi ek maddeler. Uyarılar: 'İlaç değildir', 'Tavsiye edilen günlük kullanım dozunu aşmayınız', 'Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız' gibi ibareler takviye edici gıda etiketlerinde yer alır.

'İlaç değildir', 'Tavsiye edilen günlük kullanım dozunu aşmayınız', 'Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız' gibi ibareler takviye edici gıda etiketlerinde yer alır. Üretici ve üretim bilgisi: Ürünü kimin, nerede ürettiği.

İçindekiler listesinin sırası ne anlatır?

Etiketteki içindekiler listesi, bileşenlerin üründeki miktarına göre en fazla olandan en aza doğru sıralanır. Yani listenin başında yer alan bileşen, üründe en çok bulunan bileşendir. Katkı maddesi içeren bir üründe katkı maddeleri listenin başlarında yer alıyorsa, ürünün içeriğinde bu maddelerin payı yüksek demektir. Bu yüzden listenin ilk sıralarına bakmak, ürünün ağırlıklı olarak neden oluştuğunu anlamanın en kolay yolu.

AVA Vitamin etiketlerinde listenin başında etken maddeler, yani vitamin ve mineraller yer alıyor; markanın içerik prensibi temiz içerik. Örneğin Octomag'da en fazla bulunan form 80 mg ile magnezyum sitrat ve liste de onunla başlıyor.

Örnek: Octomag'ın bileşen tablosu

AVA'nın Octomag etiketinde 2 kapsüldeki her bileşen tek tek yazıyor: Magnezyum Sitrat 80 mg, Magnezyum Bisglisinat 70 mg, Magnezyum Taurat 40 mg, Magnezyum Malat 40 mg, Magnezyum L-Treonat 20 mg ve Vitamin B6 (P5P) 10 mg. Bu magnezyum değerleri elementel magnezyumu gösteriyor ve toplamı 250 mg ediyor. Böylece 'magnezyum içerir' demekle yetinmeyen, formu ve miktarı birlikte veren bir etiket ortaya çıkıyor.