Kaliteli Vitamin Nasıl Anlaşılır? Etiket Okuma Rehberi
AVA Vitamin iş birliğiyle hazırlanmıştır.
Kaliteli bir vitamin nasıl anlaşılır, etiketteki mg, µg ve NE ne demek, titanyum dioksit neden kullanılır? AVA Vitamin'in Octo Aktif B Kompleks ve Octomag etiketleri üzerinden vitamin etiketi okumayı adım adım anlatıyoruz.
Son Güncelleme: 18 Kasım 2026
⚠️ Önemli Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tavsiye, teşhis ya da tedavinin yerine geçmez. Takviye edici gıdalar ilaç değildir; hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz ve normal beslenmenin yerine geçmez. Hangi takviyeyi, ne kadar kullanacağına doktorunla karar ver; hamileysen, emziriyorsan, bir hastalığın varsa ya da düzenli ilaç kullanıyorsan doktoruna danışmadan takviyeye başlama.
Kaliteli bir vitamin, etiketinden anlaşılır. Bakılması gereken yedi şey var: bileşenlerin hangi formda olduğu, doz başına miktar (minerallerde elementel değer), hammaddenin kaynağı, renklendirici, tatlandırıcı ve koruyucu gibi yardımcı maddeler, kapsül türü ve ambalaj, üretim bilgileri ve sağlık beyanlarının dili. AVA Vitamin bu yaklaşımı 'şeffaf içerik' olarak tanımlıyor: Octo Aktif B Kompleks'in etiketinde 13 bileşen kapsül başına miktarı ve formuyla yazıyor; folat İtalyan Quatrefolic® (5-MTHF), B12 ise MecobalActive® metilkobalamin dahil üç form olarak geçiyor. Octomag 5X Magnezyum Complex'te ise 2 kapsüldeki 250 mg elementel magnezyumun Dr. Paul Lohmann® bileşiklerinden gelen 5 formdan nasıl oluştuğu tek tek gösteriliyor. AVA'nın kapsüllü ürünleri bitkisel (HPMC) kapsülle ve cam şişede geliyor; marka, hangi hammaddeyi hangi ülkeden aldığını da sitesinde açıkça yazıyor.
AVA Octomag'ın etiketinde 2 kapsüldeki her bileşen miktarıyla yazıyor: etiket okumaya iyi bir örnek
AVA Octo Aktif B Kompleks etiketinde B vitaminlerinin adı kadar formu da yazıyor: 5-MTHF, P5P, R5P ve B12'nin 3 formu
AVA Octo Aktif B Kompleks bitkisel kapsülde, gluten ve koruyucu içermiyor
AVA Vitamin hammaddesini hangi ülkeden aldığını yazıyor, ürünleri sertifikalı tesiste Türkiye'de üretiyor
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Kaliteli vitamin markası nasıl anlaşılır?
Cevap: Kaliteli bir vitamin markası, etiketinde bileşenlerin formunu ve doz başına miktarını açıkça yazar, hammaddesinin kaynağını paylaşır, gereksiz yardımcı maddelerden kaçınır ve sağlık beyanlarında ölçülü bir dil kullanır. AVA Vitamin örneğinde etiketlerde form ve miktar tek tek yazıyor, hammaddelerin menşei sitedeki hammadde sayfalarında açıklanıyor ve ürünler GMP, ISO 9001, HACCP ve helal sertifikalı tesiste üretiliyor.
Soru: Takviye edici gıda seçerken nelere dikkat edilmeli?
Cevap: Önce ihtiyacını doktorunla belirle, sonra etikete bak: bileşenlerin formu, doz başına miktar, günlük kullanım önerisi, yardımcı maddeler, kapsül türü, ambalaj, üretici bilgisi ve uyarı ibareleri. Ürünü markanın resmî sitesi ya da yetkili satış noktaları gibi güvenilir kanallardan almak da önemli.
Soru: Titanyum dioksit neden kullanılır, zararlı mı?
Cevap: Titanyum dioksit (E171), tablet kaplamalarına ve kapsüllere beyaz ve opak bir görünüm vermek için kullanılan bir renklendiricidir; ürüne besleyici bir katkısı yoktur. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) 2021'de E171'in gıda katkı maddesi olarak artık güvenli kabul edilemeyeceğini açıkladı ve Avrupa Birliği 2022'den itibaren gıdalarda kullanımını yasakladı. Türkiye'deki güncel durum için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda katkı maddeleri mevzuatına bakabilirsin; bir üründe bulunup bulunmadığını ise bileşen listesinden görebilirsin.
Soru: Etiketteki mg, µg, IU ve NE ne demek?
Cevap: mg miligram, µg mikrogramdır (1 mg = 1000 µg). IU, bazı vitaminlerde (ör. D vitamini) kullanılan uluslararası ünitedir. NE ise niasin (B3) için kullanılan niasin eşdeğerini ifade eder; Octo Aktif B Kompleks'te B3 vitamini kapsül başına 65 mg NE olarak yazıyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
- Takviyeyi ilaç yerine kullanmak isteyenler: Etiketi ne kadar iyi olursa olsun, hiçbir takviye edici gıda bir hastalığı tedavi etmek ya da önlemek için kullanılmaz.
- Zaten başka bir vitamin ya da multivitamin kullananlar: Farklı ürünlerden gelen aynı vitaminler toplamda birikir. Örneğin Octo Aktif B Kompleks'te kapsül başına 10 mg B6 ve 5000 µg biotin, Octomag 5X Magnezyum Complex'te ise günlük 2 kapsülde 10 mg B6 bulunuyor. İki ürün birlikte kullanılacaksa toplam B6 miktarını doktorunla değerlendir. Yüksek biotin bazı kan testlerinin sonucunu etkileyebileceği için test öncesinde biotin kullandığını doktoruna söyle.
- Hamileler, emzirenler, kronik bir hastalığı olanlar ya da düzenli ilaç kullananlar: Takviyeye doktor değerlendirmesinden sonra başlamalı.
- Yalnızca etiketteki 'aktif form', 'patentli' gibi ifadelere göre karar verenler: Bu ifadeler hammaddenin formunu ve kaynağını anlatır; tek başına bir ürünün sana daha uygun ya da daha etkili olduğunu göstermez. Form ve miktarı ihtiyacınla birlikte değerlendir.
- Yalnızca en düşük fiyata bakanlar: AVA'nın bitkisel kapsül, cam şişe ve çok bileşenli formül yaklaşımı her ürünü en ucuz seçenek yapmıyor. Güncel fiyatları avavitamin.com'dan karşılaştırabilirsin.
Sonuç: Kaliteli Vitamini Etiketten Nasıl Anlarsın?
- Form: Vitaminin adı kadar hangi formda olduğuna bak (ör. folat için 5-MTHF ya da folik asit).
- Miktar: Doz başına miktarı, minerallerde elementel değeri kontrol et.
- İçindekiler sırası: Liste en fazla bulunan bileşenden en aza doğru sıralanır; ilk sıralarda etken maddeleri görmek ürünün ağırlıklı olarak neden oluştuğunu gösterir.
- Hammadde kaynağı: Menşeini açıklayan markalar daha şeffaftır.
- Yardımcı maddeler: Katkı maddesi, renklendirici, tatlandırıcı, koruyucu ve gereksiz dolgu maddelerine bak.
- Kapsül ve ambalaj: Bitkisel kapsül ya da jelatin kapsül, cam ya da plastik şişe; tercihini buna göre yap.
- Üretim ve satış: Üretici bilgisi, sertifikalar ve güvenilir bir satış kanalı.
- AVA Vitamin: Etikette form ve miktar açık, listenin başında etken maddeler var; Octomag, Ava D3K2, Octofish ve Akasya Gamı katkı maddesi içermez; kapsüllü ürünlerde Vcaps® Plus bitkisel kapsül ve cam şişe; ürünler GMP, ISO 9001, HACCP ve helal sertifikalı tesiste üretiliyor.
⚠️ Doktor Uyarısı: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez; dengeli ve çeşitli beslenme ile sağlıklı yaşam önemlidir. Takviye edici gıdalar ilaç değildir; hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamileysen, emziriyorsan, bir hastalığın varsa ya da düzenli ilaç kullanıyorsan herhangi bir takviyeye başlamadan önce mutlaka doktoruna danış. Doktorun farklı bir öneride bulunmadıkça tavsiye edilen günlük kullanım dozunu aşma ve ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde sakla.
Kaynak: Ürün, içerik ve hammadde bilgileri 6 Kasım 2026, fiyat bilgisi 18 Kasım 2026 tarihinde avavitamin.com üzerindeki Octo Aktif B Kompleks, Octomag 5X Magnezyum Complex ve Ava D3K2 ürün sayfaları ile hammadde sayfalarından derlenmiştir. Titanyum dioksite ve etiket birimlerine dair genel bilgiler açık kaynaklardan alınmıştır. Vcaps® Plus kapsüle ilişkin klinik çalışma: Pharmaceutics, 2021. Bu içerik AVA Vitamin iş birliğiyle hazırlanmıştır.
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