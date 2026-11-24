Verdiği Kilolarla Gündemden Düşmeyen Gizem Tuncer, Ayla Şahin'in Doğum Gününde Ortaya Çıktı!
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Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, geçtiğimiz aylarda verdiği kilolar ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmemişti. Bu kez makyöz Ayla Şahin'in doğum günü kutlamasında görüntülenen genç şarkıcı, gece boyunca fotoğrafçıların ilgisini üzerine çekti.
Kaynak: Gece Muhabiri
Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem Tuncer, 26 kilo verdiğini açıklayınca adı yeniden magazin gündemine oturdu.
Ayla Şahin'in doğum günü kutlamasında objektiflere yansıyan Gizem Tuncer'in neşesi ve şıklığı dikkat çekti.
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