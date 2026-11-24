Babasının izinden müzik dünyasında ilerleyen Gizem Tuncer, son dönemde değişen görünümüyle konuşulur olmuştu. Haziran ayında yaptığı açıklamada tam 26 kilo verdiğini söyleyen Tuncer, bu sürecin geçen yıl anneannesini kaybetmesinin ardından yaşadığı ağır depresyonla ve yeme bozukluğuyla başladığını anlatmıştı. Ardından gelen haberlerde bu rakamın 30 kilo olarak geçtiği de görülmüştü.

Gizem Tuncer'in nasıl kilo verdiğine gelince, kendi anlattığına göre diyet yapıp sabahları 45 dakika kardiyo çalışıyor, tok kalmak için de günde dört beş yumurta tüketiyordu. Zayıflama iğnesini yalnızca bir ay ve doktor kontrolünde denediğini, pankreas enzimleri bozulup şiddetli karın ağrısı yaşayınca da bıraktığını söyleyen Tuncer, bu yüzden değişiminin arkasında iğnenin değil diyetin olduğunu vurgulamıştı.