Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Tam 26 Kilo Verdi: Değişimiyle Dikkat Çeken İsim Zayıflama Sırrını Açıkladı

'Geçen sene anneannem kucağımda vefat etti. Ağır depresyon geçirdim ve tedavi gördüm. O sırada yeme bozukluğu yaşadım; sürekli çok fazla yiyordum. Doymak bilmeden şeyler yediğim oluyordu. Toplamda 26 kilo verdim. Gardırobumda hem 42 hem de 36 beden pantolonlar var.' diyen Tuncer, 'Diyet yaptım ve beni tok tutsun diye çok fazla yumurta tükettim. Bazen günde 4-5 yumurta yiyordum; kısacası yumurtayla zayıfladım diyebilirim. Sabahları da 45 dakika kardiyo yapıyorum.' açıklamasında bulundu.