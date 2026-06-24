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Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Tam 26 Kilo Verdi: Değişimiyle Dikkat Çeken İsim Zayıflama Sırrını Açıkladı

Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Tam 26 Kilo Verdi: Değişimiyle Dikkat Çeken İsim Zayıflama Sırrını Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.06.2026 - 12:29
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Usta sanatçı Mahmut Tuncer’in kızı olan ve tıpkı babası gibi müzik dünyasında kariyerini sürdüren Gizem Tuncer, son zamanlarda yaşadığı değişimle gündeme geldi. Magazin gündemine açıklamalarıyla ve değişimiyle damga vuran Gizem Tuncer, kilo verme sürecine dair açıklamalarda bulundu.  

Kaynak: Snob Magazin

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Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, son zamanlarda değişimi ve açıklamalarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, son zamanlarda değişimi ve açıklamalarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Sanatla iç içe büyüyen Gizem Tuncer, Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri almış, ardından Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirmişti. Son dönemde 26 kilo veren Gizem Tuncer'in değişimi magazin dünyasında konuşulmaya başlanmıştı.

26 kilo verdiğini açıklayan Gizem Tuncer, nasıl zayıfladığına dair açıklama yaptı.

26 kilo verdiğini açıklayan Gizem Tuncer, nasıl zayıfladığına dair açıklama yaptı.

'Geçen sene anneannem kucağımda vefat etti. Ağır depresyon geçirdim ve tedavi gördüm. O sırada yeme bozukluğu yaşadım; sürekli çok fazla yiyordum. Doymak bilmeden şeyler yediğim oluyordu. Toplamda 26 kilo verdim. Gardırobumda hem 42 hem de 36 beden pantolonlar var.' diyen Tuncer, 'Diyet yaptım ve beni tok tutsun diye çok fazla yumurta tükettim. Bazen günde 4-5 yumurta yiyordum; kısacası yumurtayla zayıfladım diyebilirim. Sabahları da 45 dakika kardiyo yapıyorum.' açıklamasında bulundu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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