Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Tam 26 Kilo Verdi: Değişimiyle Dikkat Çeken İsim Zayıflama Sırrını Açıkladı
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Usta sanatçı Mahmut Tuncer’in kızı olan ve tıpkı babası gibi müzik dünyasında kariyerini sürdüren Gizem Tuncer, son zamanlarda yaşadığı değişimle gündeme geldi. Magazin gündemine açıklamalarıyla ve değişimiyle damga vuran Gizem Tuncer, kilo verme sürecine dair açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Snob Magazin
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Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, son zamanlarda değişimi ve açıklamalarıyla magazin gündeminde yer alıyor.
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26 kilo verdiğini açıklayan Gizem Tuncer, nasıl zayıfladığına dair açıklama yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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