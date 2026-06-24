Tarkan ve Reynmen Aynı Projede Buluştu: İlk Kare Geldi!

Megastarın paylaşımına eklediği kısa not ise dikkatlerden kaçmadı. Tarkan, fotoğrafın altına “Bir şeyler geliyor” ifadelerini yazdı.

Tarkan uzun yıllardır Türk pop müziğinin en önemli isimleri arasında yer alırken, Reynmen de son yıllarda yayınladığı şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Bu nedenle düet ihtimalleri müzikseverlerin ilgisini çekti.

İki isimden gelen paylaşımların ardından gözler şimdi yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Projenin bir şarkı mı, klip mi ya da farklı bir çalışma mı olduğu henüz netlik kazanmadı.