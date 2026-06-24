Tarkan ve Reynmen Aynı Projede Buluştu: İlk Kare Geldi!
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Tarkan ve Reynmen cephesinden gelen paylaşımlar müzik dünyasında yeni bir iş birliği iddiasını beraberinde getirdi. Son günlerde iki isimle ilgili ortaya atılan proje söylentileri sosyal medyada konuşulurken beklenen paylaşım da geldi. Daha önce Reynmen’in yayınladığı bir video dikkat çekmişti. O paylaşımın ardından gözler iki sanatçıya çevrilmişti. Şimdi ise Tarkan ve Reynmen birlikte paylaşım yaptı. Gelin detaylara geçelim…
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İkilinin proje hazırlığında olduğuna dair ilk işaret Reynmen’in sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla gelmişti.
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Videonun ardından beklenen gelişme yaşandı. Tarkan, sosyal medya hesabından Reynmen ile birlikte çekilen bir fotoğraf paylaştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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