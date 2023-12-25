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Hande Erçel'in Ardından Fenerbahçe Maçı İçin Sevinç Kutlaması Yapan Afra Saraçoğlu da "Şehit" Tepkisi Aldı

Hande Erçel'in Ardından Fenerbahçe Maçı İçin Sevinç Kutlaması Yapan Afra Saraçoğlu da "Şehit" Tepkisi Aldı

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GNS
GNS - Onedio Editörü
25.12.2023 - 12:01

Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, dün akşam gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hazırdı. Sosyal medyada maç öncesi paylaşımlarda bulunan Saraçoğlu bir kesim tarafından övülürken, bir kesim tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

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Biliyorsunuz geçtiğimiz gün Hande Erçel, sosyal medyada yaptığı "Kar-Kış-Güzelliks" paylaşımı yüzünden topa tutulmuştu.

Biliyorsunuz geçtiğimiz gün Hande Erçel, sosyal medyada yaptığı "Kar-Kış-Güzelliks" paylaşımı yüzünden topa tutulmuştu.

24 saat içinde 12 şehit vermenin yasını yaşadığımız sırada yapmış olduğu bu paylaşım, görenler tarafından büyük eleştiri almıştı.

Burada bahsettik:

Gündemin en sevilen isimlerinden Afra Saraçoğlu da dün akşamki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hazırdı.

Gündemin en sevilen isimlerinden Afra Saraçoğlu da dün akşamki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hazırdı.

Koyu Fenerbahçe taraftarı olduğunu bildiğimiz Afra Saraçoğlu, derbi öncesi moda girdiği anların paylaşımını yaptıktan sonra hayranları ve bir kesim Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük övgüler almıştı.

Burada paylaşmıştık:

Fakat sonrasında sosyal medyada viral olan görüntüleri, eleştirilerin hedefi olmasına sebe poldu.

Fakat sonrasında sosyal medyada viral olan görüntüleri, eleştirilerin hedefi olmasına sebe poldu.

Tıpkı Hande Erçel'de olduğu gibi sosyal medyada paylaşım yapan ve büyük bir coşku yaşayan Afra Saraçoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu.

Derbi öncesi paylaşımı bu oldu:

Ardından tepkiler beraberinde geldi.

Ardından tepkiler beraberinde geldi.
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Aynı şekilde bir kesim de Afra Saraçoğlu'nun tepki görmesinin ardından oyuncuyu bu şekilde savundu.

Aynı şekilde bir kesim de Afra Saraçoğlu'nun tepki görmesinin ardından oyuncuyu bu şekilde savundu.
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