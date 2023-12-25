Hande Erçel'in Ardından Fenerbahçe Maçı İçin Sevinç Kutlaması Yapan Afra Saraçoğlu da "Şehit" Tepkisi Aldı
Hande Erçel'in Ardından Fenerbahçe Maçı İçin Sevinç Kutlaması Yapan Afra Saraçoğlu da "Şehit" Tepkisi Aldı
Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, dün akşam gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hazırdı. Sosyal medyada maç öncesi paylaşımlarda bulunan Saraçoğlu bir kesim tarafından övülürken, bir kesim tarafından eleştirilerin hedefi oldu.
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Biliyorsunuz geçtiğimiz gün Hande Erçel, sosyal medyada yaptığı "Kar-Kış-Güzelliks" paylaşımı yüzünden topa tutulmuştu.
Gündemin en sevilen isimlerinden Afra Saraçoğlu da dün akşamki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hazırdı.
Fakat sonrasında sosyal medyada viral olan görüntüleri, eleştirilerin hedefi olmasına sebe poldu.
Ardından tepkiler beraberinde geldi.
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Aynı şekilde bir kesim de Afra Saraçoğlu'nun tepki görmesinin ardından oyuncuyu bu şekilde savundu.
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