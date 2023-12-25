Hande Erçel'in Ardından Fenerbahçe Maçı İçin Sevinç Kutlaması Yapan Afra Saraçoğlu da "Şehit" Tepkisi Aldı

Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, dün akşam gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hazırdı. Sosyal medyada maç öncesi paylaşımlarda bulunan Saraçoğlu bir kesim tarafından övülürken, bir kesim tarafından eleştirilerin hedefi oldu.