Dişi Kanarya Afra Saraçoğlu Dev Derbi Öncesi Paylaştığı Görüntülerle Fenerbahçelilerin Gönlünü Fethetti!
Dişi Kanarya Afra Saraçoğlu Dev Derbi Öncesi Paylaştığı Görüntülerle Fenerbahçelilerin Gönlünü Fethetti!
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun fanatik Fenerbahçeli olduğu herkes tarafından biliniyordur. Fenerbahçe-Galatasaray öncesi sarı lacivert renklere bürünen Saraçoğlu, taraftarı derbi moduna soktu!
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Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve özel hayatı ile gündemden düşmüyor.
Kendisiyle ilgili pek çok şeyi açık etmekten hoşlanmasa da kendisinin fanatik bir Fenerbahçeli olduğu herkes tarafından biliniyor.
Fenerbahçe'nin maçlarını sık sık izlemeye giden güzel oyuncu, taraftarlar arasında da çok seviliyor.
Hatta geçtiğimiz sezon Fenerbahçe futbol takımının forma tanıtımına katılmıştı hatırlarsınız.
Sarı lacivertli renklerin tutkunu olan Saraçoğlu, oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde moda girdiği anları paylaştı.
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Oyuncunun slogan attığı anlar sosyal medyada taraftarı coşturdu!
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