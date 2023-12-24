Bülent Şakrak'la 8 Yıllık Evliliğini Bitiren Ceyda Düvenci Yeni Bir Aşka Yeşil Işık Yaktı
Bülent Şakrak'la 8 Yıllık Evliliğini Bitiren Ceyda Düvenci Yeni Bir Aşka Yeşil Işık Yaktı
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinin 8 yıllık evliliği, yaz aylarında tek celsede sona ermişti. Boşanmanın ardından her iki isimden de açıklamalar gelmişti. Ceyda Düvenci bu kez de Sibel Arna'ya konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu.
Düvenci, yeni bir aşka da yeşil ışık yaktı.
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Sekiz yıldır evliliklerini sürdüren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, yaz aylarında tek celsede boşanmıştı.
Öyle ki Düvenci ve Şakrak bugüne kadar çocuklarıyla çizdikleri mutlu aile tablosuyla adlardından söz ettirmişlerdi.
Ceyda Düvenci, boşanmanın ardından yaptığı ilk paylaşımlarda "İyileştiğin anları unutma" notunu düşmüştü.
"Hayatımın değiştiği bir yazdı. Artık iyiyim..."
Ceyda Düvenci, bu kez de Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' adlı programının konuğu oldu.
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"Daha 46 yaşındayım, tabii ki aşık olacağım."
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