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Bülent Şakrak'la 8 Yıllık Evliliğini Bitiren Ceyda Düvenci Yeni Bir Aşka Yeşil Işık Yaktı

Bülent Şakrak'la 8 Yıllık Evliliğini Bitiren Ceyda Düvenci Yeni Bir Aşka Yeşil Işık Yaktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.12.2023 - 19:08

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinin 8 yıllık evliliği, yaz aylarında tek celsede sona ermişti. Boşanmanın ardından her iki isimden de açıklamalar gelmişti. Ceyda Düvenci bu kez de Sibel Arna'ya konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu.

Düvenci, yeni bir aşka da yeşil ışık yaktı.

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Sekiz yıldır evliliklerini sürdüren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, yaz aylarında tek celsede boşanmıştı.

Sekiz yıldır evliliklerini sürdüren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, yaz aylarında tek celsede boşanmıştı.

Çiftin boşanacağına dair çıkan dedikodular, ilk başta herkesi şaşırtsa da bu iddialar doğru çıkmıştı. Aşklarıyla herkesin takdir ettiği çift, geçtiğimi Temmuz ayında tek celsede boşandı.

Öyle ki Düvenci ve Şakrak bugüne kadar çocuklarıyla çizdikleri mutlu aile tablosuyla adlardından söz ettirmişlerdi.

Öyle ki Düvenci ve Şakrak bugüne kadar çocuklarıyla çizdikleri mutlu aile tablosuyla adlardından söz ettirmişlerdi.

Düvenci'nin kızı Melisa Nur ve oğulları Okan Ali ile takdir edilesi bir ilişkileri olan çift, özellikle yaptıkları açıklamalarla herkesin kalbine dokunmuştu. Haliyle çiftin ayrılık süreci de birçok kişiyi şoke etti.

Ceyda Düvenci, boşanmanın ardından yaptığı ilk paylaşımlarda "İyileştiğin anları unutma" notunu düşmüştü.

Ceyda Düvenci, boşanmanın ardından yaptığı ilk paylaşımlarda "İyileştiğin anları unutma" notunu düşmüştü.

Yaşadığı süreci bir nebze olsun anlatan Ceyda Düvenci, daha sonra programının ilk bölümünde herkesin konuştuğu bu ayrılığa dair açıklamalarda bulunmuştu.

"Hayatımın değiştiği bir yazdı. Artık iyiyim..."

"Hayatımın değiştiği bir yazdı. Artık iyiyim..."

Kendi programında açıklamalarda bulunan ünlü isim, 'Biraz zor geçti ama herkesin artık iyi olduğu yeni hayatlarımızda birbirimize uyumlanabildiğimiz, evlatların da artık her şeyi kabul ettiği, yeni düzene alıştığı bir sonbaharı karşılıyoruz' ifadelerini kullanmıştı.

Ceyda Düvenci, bu kez de Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' adlı programının konuğu oldu.

Ceyda Düvenci, bu kez de Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' adlı programının konuğu oldu.

Yeni filmine, hayatına, çocuklarına dair birçok açıklama yapan Ceyda Düvenci, ilerideki planlarına dair de itiraflarda bulundu. 

Arna'nın 'tekrar evlenir misin?' sorusunu Ceyda Düvenci 'Yok hayır, bunlar çok büyük konuşulan meseleler, bunlara girmeyim şimdi' diyerek yanıtladı.

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"Daha 46 yaşındayım, tabii ki aşık olacağım."

"Daha 46 yaşındayım, tabii ki aşık olacağım."

Ceyda Düvenci, aşka dair düşüncelerini ise 'Ben aşkı hayatımın içinde her yerden bulabilirim aşk benim için bütünsel bir duygu...İlla yol arkadaşına, hayat arkadaşına hissettiğin bir duygu değil' diyerek özetledi. 

Ünlü isim, daha sonra 'Daha 46 yaşındayım, tabii ki aşık olacağım. Öyle bir duygum yok, unu eledik eleğimizi astık olmasın. 70 yaşında bile bence aşk çok güzel'  açıklamasında bulundu.

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