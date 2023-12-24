Bülent Şakrak'la 8 Yıllık Evliliğini Bitiren Ceyda Düvenci Yeni Bir Aşka Yeşil Işık Yaktı

Ceyda Düvenci, aşka dair düşüncelerini ise 'Ben aşkı hayatımın içinde her yerden bulabilirim aşk benim için bütünsel bir duygu...İlla yol arkadaşına, hayat arkadaşına hissettiğin bir duygu değil' diyerek özetledi.

Ünlü isim, daha sonra 'Daha 46 yaşındayım, tabii ki aşık olacağım. Öyle bir duygum yok, unu eledik eleğimizi astık olmasın. 70 yaşında bile bence aşk çok güzel' açıklamasında bulundu.