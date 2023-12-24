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Berfu Yenenler'in Kendisini 'Kara Listesine' Aldığını Söyleyen Bir Magazin Sayfasından Şoke Eden İtiraf

Berfu Yenenler'in Kendisini 'Kara Listesine' Aldığını Söyleyen Bir Magazin Sayfasından Şoke Eden İtiraf

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.12.2023 - 16:53

YouTuber ve sunucu Berfu Yenenler'i tanıyanlarınız vardır. Eser Yenenler'in eşi olan Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde 'ayağını kaydıracaklarım diye listem var' diyerek gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu itirafları herkes şaşkınlıkla izlerken, bir magazin sayfası ise Berfu Yenenler'in kara listesinde olduğunu söyleyerek ünlü isim hakkında şok eden iddialarda bulundu.

Gelin bir bakalım.

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Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturan Berfu Yenenler son zamanlarda sıklıkla adından söz ettiriyor.

Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturan Berfu Yenenler son zamanlarda sıklıkla adından söz ettiriyor.

YouTuber ve sunucu Berfu Yenenler, şu sıralar eşi Eser Yenenler ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar çift olarak çektikleri videolarla, yaptıkları gösterilerle beğeni kazanan Yenenler çifti, bu kez bir yarışma programıyla karşımıza çıkacak.

Berfu Yenenler bir yandan da her bölümünde yeni bir konuk ağırladığı Talk Show programına devam ediyor.

Berfu Yenenler bir yandan da her bölümünde yeni bir konuk ağırladığı Talk Show programına devam ediyor.

Her ne kadar Yenenler çifti, genellikle sempatik olarak görülse de Berfu Yenenler'in son açıklamaları bu genel görüşü biraz değiştirmiş gibi görünüyor. Eğer magazin gündemini yakından takip eden birisiyseniz, bu olaylara da hakim olma ihtimaliniz bir hayli yüksek. 

Peki ne olmuştu bu olaylarda? 👇🏻

Enis Arıkan Berfu Yenenler'in programına konuk olmuş, bu bölümde ise sunucu Berfu Yenenler'den şoke eden itiraflar gelmişti.

Enis Arıkan Berfu Yenenler'in programına konuk olmuş, bu bölümde ise sunucu Berfu Yenenler'den şoke eden itiraflar gelmişti.

'Ayağını kaydıracaklarım diye listem var. Tek tek kaydırıyorum... Ben hayvan gibi kinciyim' diyen Berfu Yenenler, konuğu Enis Arıkan'ı bile şoke etmişti.

Detaylara burada yer vermiştik;

Berfu Yenenler'in bu itirafları kısa sürede sosyal medyadan ise büyük tepki çekmişti;

Berfu Yenenler'in bu itirafları kısa sürede sosyal medyadan ise büyük tepki çekmişti;

Ünlü isim hakkında buna benzer birçok yorum yapıldı. Tabii Berfu Yenenler'e sinir olamayan, kendisinin çok tatlı olduğunu söyleyenler de vardı.

Bütün yorumlar bir yana, ünlü bir magazin sayfası olan 'Dedikodu Astro' Berfu Yenenler'in kendisini bu listeye dahil ettiğini öne sürdü.

Bütün yorumlar bir yana, ünlü bir magazin sayfası olan 'Dedikodu Astro' Berfu Yenenler'in kendisini bu listeye dahil ettiğini öne sürdü.
twitter.com

Dedikodu Astro hesabı, 'hakkında hakaret olmayan içerikli yorum yapıp sürekli kocasını ezmeye çalıştığını söylediğim için listeye alındım. Instagram hesabımı askıya aldırdı.__ Linç@ programını da ayak kaydırmak için oluşturdular sanırım.' ifadelerini kullandı.

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Instagram hesabının askıya alındığını söyleyen Dedikodu Astro'nun bu paylaşımında birçok kişi buluştu;

Instagram hesabının askıya alındığını söyleyen Dedikodu Astro'nun bu paylaşımında birçok kişi buluştu;
twitter.com

"Meğer ayağımı kaydırmak içinmiş..."

"Meğer ayağımı kaydırmak içinmiş..."

Ne kadar doğru bilinmez fakat, buna benzer bir olay yaşadığını söyleyenler de çoğaldı.

Ne kadar doğru bilinmez fakat, buna benzer bir olay yaşadığını söyleyenler de çoğaldı.
twitter.com

Yaşanan bu olaya sosyal medyadan yorumlar ise gecikmedi;

Yaşanan bu olaya sosyal medyadan yorumlar ise gecikmedi;
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

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