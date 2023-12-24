Berfu Yenenler'in Kendisini 'Kara Listesine' Aldığını Söyleyen Bir Magazin Sayfasından Şoke Eden İtiraf
Berfu Yenenler'in Kendisini 'Kara Listesine' Aldığını Söyleyen Bir Magazin Sayfasından Şoke Eden İtiraf
YouTuber ve sunucu Berfu Yenenler'i tanıyanlarınız vardır. Eser Yenenler'in eşi olan Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde 'ayağını kaydıracaklarım diye listem var' diyerek gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu itirafları herkes şaşkınlıkla izlerken, bir magazin sayfası ise Berfu Yenenler'in kara listesinde olduğunu söyleyerek ünlü isim hakkında şok eden iddialarda bulundu.
Gelin bir bakalım.
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Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturan Berfu Yenenler son zamanlarda sıklıkla adından söz ettiriyor.
Berfu Yenenler bir yandan da her bölümünde yeni bir konuk ağırladığı Talk Show programına devam ediyor.
Enis Arıkan Berfu Yenenler'in programına konuk olmuş, bu bölümde ise sunucu Berfu Yenenler'den şoke eden itiraflar gelmişti.
Berfu Yenenler'in bu itirafları kısa sürede sosyal medyadan ise büyük tepki çekmişti;
Bütün yorumlar bir yana, ünlü bir magazin sayfası olan 'Dedikodu Astro' Berfu Yenenler'in kendisini bu listeye dahil ettiğini öne sürdü.
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Instagram hesabının askıya alındığını söyleyen Dedikodu Astro'nun bu paylaşımında birçok kişi buluştu;
"Meğer ayağımı kaydırmak içinmiş..."
Ne kadar doğru bilinmez fakat, buna benzer bir olay yaşadığını söyleyenler de çoğaldı.
Yaşanan bu olaya sosyal medyadan yorumlar ise gecikmedi;
Yorumlarda buluşalım!
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