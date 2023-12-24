Berfu Yenenler'in Kendisini 'Kara Listesine' Aldığını Söyleyen Bir Magazin Sayfasından Şoke Eden İtiraf

Her ne kadar Yenenler çifti, genellikle sempatik olarak görülse de Berfu Yenenler'in son açıklamaları bu genel görüşü biraz değiştirmiş gibi görünüyor. Eğer magazin gündemini yakından takip eden birisiyseniz, bu olaylara da hakim olma ihtimaliniz bir hayli yüksek.

Peki ne olmuştu bu olaylarda? 👇🏻