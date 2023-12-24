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Minik Kızı Elay İle Birlikte Boston'a Giden Aslı Enver'e Salih Bademci'den Kalıpları Yıkan Tavsiye

Minik Kızı Elay İle Birlikte Boston'a Giden Aslı Enver'e Salih Bademci'den Kalıpları Yıkan Tavsiye

aslı enver
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.12.2023 - 13:00

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in sosyal medya paylaşımları ister istemez gözlerimizden kalpler fışkırtıyor! Kızı Elay'ı kucağına aldığından beri bebiş fotoğraflarıyla bizi etkisi altına alan Enver, son olarak Boston pozlarını paylaştı. Salih Bademci'den arkadaşına göbek bağı konusunda enteresan bir tavsiye geldi! 😂

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Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti 12 Kasım 2022'de sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti 12 Kasım 2022'de sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Evlilik haberinin ardından Enver'in anlaşmış olduğu projeleri iptal olduğu iddiaları gündeme gelmeye başladı. Çünkü kendisinin hamile olduğu söyleniyordu. Hatta şimdilerde reytingleri altüst eden Adım Farah dizisinin başrolü için anlaşma sağlamıştı Enver.

Tabii daha sonrasında hamile olduğu haberini doğrulamış, 4 Temmuz'da da güzel kızı Elay'ı kucağına almıştı.

Tabii daha sonrasında hamile olduğu haberini doğrulamış, 4 Temmuz'da da güzel kızı Elay'ı kucağına almıştı.

Verdiği röportajlardan da bildiğimiz kadarıyla bir aile kurmayı her zaman içtenlikle isteyen Aslı Enver, kızını da kucağına alınca minik çekirdek ailesine kavuşmuş oldu.

Kızı Elay'ın yüzünü göstermese de birlikte oldukları anların fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor kendisi.

Kızı Elay'ın yüzünü göstermese de birlikte oldukları anların fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor kendisi.

E haliyle bu görseller karşısında içimiz eriyor!

Geçtiğimiz gün uçaktan yapmış olduğu paylaşıma eşi Berkin Gökbudak'ın yaptığı yorum da tüm genç kızlarımızı yerle yeksan etmişti hatırlarsanız...

Geçtiğimiz gün uçaktan yapmış olduğu paylaşıma eşi Berkin Gökbudak'ın yaptığı yorum da tüm genç kızlarımızı yerle yeksan etmişti hatırlarsanız...

Berkin Bey, eşi Aslı Enver'in kızı ile pozlarına 'Benim güzel kızlarımm' yorumunda bulunmuştu...

Enver bu sefer de kızı ile birlikte Boston'dan pozlarını paylaştı.

Enver bu sefer de kızı ile birlikte Boston'dan pozlarını paylaştı.

Minik Elay kucağında gezerken, 'Jetlag amatörler içindir' açıklamasıyla pozlarını yayınladı.

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Tabii ki ilk yorum yine eniştemiz Berkin Gökbudak'tan geldi!

Tabii ki ilk yorum yine eniştemiz Berkin Gökbudak'tan geldi!

'Şehirdeki en iyi anne.'

İşte böyle hiçbir şey yokken bile öveceksin eşini...

Bir diğer dikkatimizi çeken yorum ise 3 yıl önce kızı İklim'i kucağına alan deneyimli arkadaşı Salih Bademci'den geldi. Görev: Göbek Bağı!

Bir diğer dikkatimizi çeken yorum ise 3 yıl önce kızı İklim'i kucağına alan deneyimli arkadaşı Salih Bademci'den geldi. Görev: Göbek Bağı!

Bebeklerin düşen göbek bağlarının gömülmesi için bir totem ya da batıl inanç diyebiliriz. Salih Bademci de arkadaşına kızı Elay'ın göbek bağını Harvard'a gömmesini tavsiye ediyor. 😂

Aslı Enver de ön kayıt yaptırdığını söylüyor. 😂

Aslı Enver de ön kayıt yaptırdığını söylüyor. 😂

Gerçekten gömdü mü acaba göbek bağını?  😂

Gelen yorumlar ise hep pozitif, hep sevgi dolu gördüğünüz gibi!

Gelen yorumlar ise hep pozitif, hep sevgi dolu gördüğünüz gibi!

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