Minik Kızı Elay İle Birlikte Boston'a Giden Aslı Enver'e Salih Bademci'den Kalıpları Yıkan Tavsiye

Evlilik haberinin ardından Enver'in anlaşmış olduğu projeleri iptal olduğu iddiaları gündeme gelmeye başladı. Çünkü kendisinin hamile olduğu söyleniyordu. Hatta şimdilerde reytingleri altüst eden Adım Farah dizisinin başrolü için anlaşma sağlamıştı Enver.