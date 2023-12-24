Minik Kızı Elay İle Birlikte Boston'a Giden Aslı Enver'e Salih Bademci'den Kalıpları Yıkan Tavsiye
Minik Kızı Elay İle Birlikte Boston'a Giden Aslı Enver'e Salih Bademci'den Kalıpları Yıkan Tavsiye
Ünlü oyuncu Aslı Enver'in sosyal medya paylaşımları ister istemez gözlerimizden kalpler fışkırtıyor! Kızı Elay'ı kucağına aldığından beri bebiş fotoğraflarıyla bizi etkisi altına alan Enver, son olarak Boston pozlarını paylaştı. Salih Bademci'den arkadaşına göbek bağı konusunda enteresan bir tavsiye geldi! 😂
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Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti 12 Kasım 2022'de sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
Tabii daha sonrasında hamile olduğu haberini doğrulamış, 4 Temmuz'da da güzel kızı Elay'ı kucağına almıştı.
Kızı Elay'ın yüzünü göstermese de birlikte oldukları anların fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor kendisi.
Geçtiğimiz gün uçaktan yapmış olduğu paylaşıma eşi Berkin Gökbudak'ın yaptığı yorum da tüm genç kızlarımızı yerle yeksan etmişti hatırlarsanız...
Enver bu sefer de kızı ile birlikte Boston'dan pozlarını paylaştı.
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Tabii ki ilk yorum yine eniştemiz Berkin Gökbudak'tan geldi!
Bir diğer dikkatimizi çeken yorum ise 3 yıl önce kızı İklim'i kucağına alan deneyimli arkadaşı Salih Bademci'den geldi. Görev: Göbek Bağı!
Aslı Enver de ön kayıt yaptırdığını söylüyor. 😂
Gelen yorumlar ise hep pozitif, hep sevgi dolu gördüğünüz gibi!
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