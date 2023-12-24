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12 Yıl Sonra Ekranlara Dönme Kararı Alan Yasemin Özilhan'ın Bölüm Başı Alacağı Ücret Tadınızı Kaçıracak

12 Yıl Sonra Ekranlara Dönme Kararı Alan Yasemin Özilhan'ın Bölüm Başı Alacağı Ücret Tadınızı Kaçıracak

GNS
GNS - Onedio Editörü
24.12.2023 - 10:20

Doktorlar dizisi ile tanıdığımız, şimdilerde sosyal medyada büyük bir kitleye hitap eden Yasemin Özilhan yıllar sonra ekrana geri dönüyor. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre dijital bir proje için setlere dönecek olan Özilhan, bölüm başı alacağı ücretle bizi uzaklara daldıracak...

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Yasemin Özilhan'ı hepimiz Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle hatırlıyoruz.

Yasemin Özilhan'ı hepimiz Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle hatırlıyoruz.

2002 yılında başladığı oyunculuk kariyerine 2010 yılına kadar devam eden Yasemin Özilhan, her zaman son projesi olan Doktorlar ile anılmaya devam etti biliyorsunuz ki.

Asistan olarak başladığı hastanede beyin cerrahı Levent'e gönlünü kaptıran ve gerçekten başına gelmeyen kalmayan Ela'nın hikayesi, yıllar boyunca tekrar yayınlarında dahi bizi ekrana toplamıştı.

Asistan olarak başladığı hastanede beyin cerrahı Levent'e gönlünü kaptıran ve gerçekten başına gelmeyen kalmayan Ela'nın hikayesi, yıllar boyunca tekrar yayınlarında dahi bizi ekrana toplamıştı.

Tabii bu dramı dibine kadar yaşatan Yasemin Özilhan'ın oyunculuğu o dönem çok beğeniliyordu. Hatta kendisi yıldızının parladığı, zirveye ulaştığı bir dönemdeydi diyebiliriz.

Fakat kendisi 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından oyunculuğu bırakma kararı almıştı.

Fakat kendisi 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından oyunculuğu bırakma kararı almıştı.

2012 yılında ilk kızı Emine'yi ve 2013 yılında ikinci kızı Ela'yı kucağına almıştı.

2019 yılında hepimizi şaşırtan bir karar almış ve yine tıpkı Doktorlar'da canlandırdığı gibi, Doktor Ela rolü ile karşımıza çıkmıştı.

2019 yılında hepimizi şaşırtan bir karar almış ve yine tıpkı Doktorlar'da canlandırdığı gibi, Doktor Ela rolü ile karşımıza çıkmıştı.

O dönem Yasemin Özilhan'ın ekranlara dönmesi ve yeniden bir doktoru canlandırması sosyal medyayı yıkmıştı tabii!

Şimdilerde sosyal medyada 1,6 milyon takipçisi olan Yasemin Özilhan hakkında ilginç bir iddia ortaya çıktı.

Şimdilerde sosyal medyada 1,6 milyon takipçisi olan Yasemin Özilhan hakkında ilginç bir iddia ortaya çıktı.

Magazin kulislerinde yer alan haberlere göre Özilhan, 12 yıl aradan sonra setlere geri dönme kararı almış.

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Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Özilhan, 8 bölümlük bir dijital proje ile anlaşmış.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Özilhan, 8 bölümlük bir dijital proje ile anlaşmış.

Tabii henüz hangi platformda yer alacağı, dizide kimlerin rol alacağı gibi bilgiler gündemde yer almıyor.

Söylentilerden biri de Yasemin Özilhan'ın bölüm başı 1 milyon TL alacağı yönünde...

Söylentilerden biri de Yasemin Özilhan'ın bölüm başı 1 milyon TL alacağı yönünde...

12 yıl aradan sonra böyle rekor bir ücretle geri dönmek de şov gibi

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