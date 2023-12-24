12 Yıl Sonra Ekranlara Dönme Kararı Alan Yasemin Özilhan'ın Bölüm Başı Alacağı Ücret Tadınızı Kaçıracak

Doktorlar dizisi ile tanıdığımız, şimdilerde sosyal medyada büyük bir kitleye hitap eden Yasemin Özilhan yıllar sonra ekrana geri dönüyor. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre dijital bir proje için setlere dönecek olan Özilhan, bölüm başı alacağı ücretle bizi uzaklara daldıracak...