12 Yıl Sonra Ekranlara Dönme Kararı Alan Yasemin Özilhan'ın Bölüm Başı Alacağı Ücret Tadınızı Kaçıracak
12 Yıl Sonra Ekranlara Dönme Kararı Alan Yasemin Özilhan'ın Bölüm Başı Alacağı Ücret Tadınızı Kaçıracak
Doktorlar dizisi ile tanıdığımız, şimdilerde sosyal medyada büyük bir kitleye hitap eden Yasemin Özilhan yıllar sonra ekrana geri dönüyor. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre dijital bir proje için setlere dönecek olan Özilhan, bölüm başı alacağı ücretle bizi uzaklara daldıracak...
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Yasemin Özilhan'ı hepimiz Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle hatırlıyoruz.
Asistan olarak başladığı hastanede beyin cerrahı Levent'e gönlünü kaptıran ve gerçekten başına gelmeyen kalmayan Ela'nın hikayesi, yıllar boyunca tekrar yayınlarında dahi bizi ekrana toplamıştı.
Fakat kendisi 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından oyunculuğu bırakma kararı almıştı.
2019 yılında hepimizi şaşırtan bir karar almış ve yine tıpkı Doktorlar'da canlandırdığı gibi, Doktor Ela rolü ile karşımıza çıkmıştı.
Şimdilerde sosyal medyada 1,6 milyon takipçisi olan Yasemin Özilhan hakkında ilginç bir iddia ortaya çıktı.
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Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Özilhan, 8 bölümlük bir dijital proje ile anlaşmış.
Söylentilerden biri de Yasemin Özilhan'ın bölüm başı 1 milyon TL alacağı yönünde...
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