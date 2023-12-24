2023 Yılında Ölümleriyle İzleyicinin Kalbini Paramparça Eden 19 Dizi Karakteri

Dizileri izlerken seyirci olarak karakterlerle bir bağ kurarız. Bazen karakterin öleceğini tahmin ederiz. Bazen de ölümleri bizde şok etkisi yaratır. 2023 yılında izlediğimiz dizilerdeki ölen karakterleri sizler için derledik. Buyurun...👇

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