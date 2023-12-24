2023 Yılında Ölümleriyle İzleyicinin Kalbini Paramparça Eden 19 Dizi Karakteri
2023 Yılında Ölümleriyle İzleyicinin Kalbini Paramparça Eden 19 Dizi Karakteri
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/noradominick...
Dizileri izlerken seyirci olarak karakterlerle bir bağ kurarız. Bazen karakterin öleceğini tahmin ederiz. Bazen de ölümleri bizde şok etkisi yaratır. 2023 yılında izlediğimiz dizilerdeki ölen karakterleri sizler için derledik. Buyurun...👇
UYARI: Spoiler içermektedir!
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1. Succession'da Logan'ın uçakta şok edici bir şekilde ölmesi ve Kendall, Shiv ve Roman'ın Connor'ın düğününe katılırken bunu öğrenmesi çok üzücüydü.
2. All American'da, otobüsleri kaza yaptı ve Billy, Jabari'yi kurtarmak için geri döndü.
3. 9-1-1: Lone Star'da, Carlos'un babası Gabriel, Carlos ve TK'nin düğününden sadece birkaç gün önce aniden vurularak öldürüldü.
4. The Great'de Catherine, Peter'ı ikna edemeyince Peter buzla kaplı bir göle düşerek öldü.
5. Kulüp dizisinde Selim ve Matilda'nın cinayete kurban gitmesi izleyiciyi şoke etti.
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6. Elizabeth ile birlikte hayatları başladığı sırada Calvin, bir otobüsün çarpması sonucu aniden öldü.
7. Our Flag Means Death dizisinde, Izzy vuruldu ve Ed onu geminin güvertesinde yalnız bırakmadı.
8. A Million Little Things'de Gary'nin kanseri ilerledi ve Eddie ve Rome'dan huzur içinde ölebilmesi için ona gerekli ilaçları vermelerini istedi.
9. Sex Education'da Maeve, ABD'de eğitim görürken annesinin öldüğünü öğrenir ve geri döner.
10. The Last of Us dizisinde salgının en başında Sarah ile Joel kaçmaya çalışırken Sarah öldürülür.
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11. The Last of Us'da Tess, Joel ile birlikte Ellie'yi Boston karantina bölgesinden gizlice çıkarırken enfeksiyon kapmış biri tarafından ısırıldı. Ardından Tess, Joel ve Ellie'nin kaçabilmesi için kendini feda etti.
12. The Last of Us'da Frank, Bill'le birlikte uzun ve dolu bir hayat yaşadıktan sonra ölmeye karar verdi.
13. The Last of Us'da Sam, Kansas City'de enfekte bir sürüden kaçmaya çalışırken ısırıldı. Henry, Ellie'ye saldırdıktan sonra Sam'i vurdu ve sonra da kendini öldürdü.
14. The Last of Us'da Riley ve Ellie'nin terk edilmiş bir alışveriş merkezini keşfederken enfekte bir kişi tarafından ısırıldı. Riley'nin öldü, Ellie ise bağışık olduğunu öğrendi.
15. The Last of Us, Anna'nın Ellie'yi doğurmasına birkaç dakika kala enfekte bir kişi tarafından ısırıldı ve Marlene onu bulduktan sonra Anna'yı öldürmek zorunda kaldı.
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16. You'da Joe, gerçek Rhys'i işkence edip öldürdüğü zaman, Joe'un sezon boyunca birlikte olduğu Rhys versiyonunu hayal ettiğini öğrendik.
17. Outer Banks dizisinde, Ward, Singh'in adamlarından biri Sarah'ı vurup öldürme tehdidinde bulunduğunda kendini feda ederek Sarah'ı kurtardı.
18. Shadow and Bone dizisinde, David, Genya'yı Darkling'in Nichevo'ya adı verilen gölgelerinden kurtarmak için kendini feda etti.
19. Only Murders in the Building'de Charles gibi giyinen Sazz, sezon sonunda Charles'ın dairesinde vurularak öldürüldü.
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ufacık spolier var yazacağına, baişığa spolierlardan içerik yaptım ben bir kuş beyinliyim yazman daha doğru olur
SAYENDE DİZİ LİSTEMDEKİ DİZİLERİN SONUNU ÖĞRENDİM!!! NEDEN SPOILER UYARISI YOK?!!
Sucession logan'ın ölüm sahnesinde herkes inanılmaz oyunculuk sergiledi umarım emmy alırlar👏👏