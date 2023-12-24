Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Haluk Levent Son Konserinin Tüm Gelirini Yüreği Yanan Şehit Ailelerine Destek Olarak Gönderecek

Haluk Levent Son Konserinin Tüm Gelirini Yüreği Yanan Şehit Ailelerine Destek Olarak Gönderecek

Haluk Levent
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.12.2023 - 11:53

Özellikle büyük bir toplumsal olay olduğunda adını mutlaka sosyal medyada ve magazinde gördüğümüz isimlerden biri Haluk Levent. Tüm Türkiye'nin yüreğine yangın düşüren şehit haberlerinden sonra da sessiz kalmadı ve harekete geçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz gün Kuzey Irak'ta meydana gelen çatışmalar esnasında 6 askerin şehit olduğu haberi tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.

Geçtiğimiz gün Kuzey Irak'ta meydana gelen çatışmalar esnasında 6 askerin şehit olduğu haberi tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısında yer alan Irak topraklarında; Metina Vadisi ile Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit harekatında, önceki gün teröristlerin düzenlediği saldırıda 6 Mehmetçik'in şehit haberini almıştık.

Ardından 24 saat geçmeden Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ta askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile bir çatışma daha çıktığını, 6 askerimizin daha şehit olduğunu açıkladı.

Ardından 24 saat geçmeden Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ta askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile bir çatışma daha çıktığını, 6 askerimizin daha şehit olduğunu açıkladı.

Olumsuz hava şartları altında sınırı koruyan Mehmetçikler'in olduğu bölgeye, teröristlerin yeni nesil füze ve roketatar ile saldırı düzenlediği öğrenildi.

24 saat içinde 12 ailenin evine ateş düştü.

24 saat içinde 12 ailenin evine ateş düştü.

Şehit haberiyle birlikte tüm ülke sarsılırken, 12 kahraman şehidin ailelerinin evine şehadet haberi gitti. Şehitlerimizin evlerine bayraklar asıldı.

Yaşanan acının ardından Haluk Levent, dün akşam yaptığı bir paylaşımda şehitlerimizin ailelerine destek olacağını açıkladı.

Yaşanan acının ardından Haluk Levent, dün akşam yaptığı bir paylaşımda şehitlerimizin ailelerine destek olacağını açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda devletin destek olacağını bildiğini fakat dayanışmaya ortak olmak istediğini belirtti.

Dün akşam verdiği konserin tüm gelirinin şehit ailelerine ait olduğunu ifade etti.

Dün akşam verdiği konserin tüm gelirinin şehit ailelerine ait olduğunu ifade etti.

'Yüreğimiz yandı.

Bugünkü konserimin tüm geliri şehit olan askerlerimizin ailelerine gidecek.

Devlet elbette ki şehitlerimizin ailelerine gereken desteği verecektir.

Ama dayanışma olsun, bir anlamı olsun istedim.

Kahrolsun terör!!

Halkımızın başı sağ olsun🙏🙏'

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
47
15
12
3
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mahmut Cıvata

Haluk levente aile bakanlığından daha çok güveniyorum

Ali KURT

Hemşehri olmaktan gurur duyuyorum. ''Devlet elbette ki şehitlerimizin ailelerine gereken desteği verecektir.'' gibi ifadeler kullanmak zorunda kaldıgın içind... Devamını Gör

TERLİKSİ

Haluk levent sende bir gün patlarsan eğer para aklama vs asarım kendimi ülkede güvendiğim tek adam sensin