Haluk Levent Son Konserinin Tüm Gelirini Yüreği Yanan Şehit Ailelerine Destek Olarak Gönderecek
Haluk Levent Son Konserinin Tüm Gelirini Yüreği Yanan Şehit Ailelerine Destek Olarak Gönderecek
Özellikle büyük bir toplumsal olay olduğunda adını mutlaka sosyal medyada ve magazinde gördüğümüz isimlerden biri Haluk Levent. Tüm Türkiye'nin yüreğine yangın düşüren şehit haberlerinden sonra da sessiz kalmadı ve harekete geçti.
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Geçtiğimiz gün Kuzey Irak'ta meydana gelen çatışmalar esnasında 6 askerin şehit olduğu haberi tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.
Ardından 24 saat geçmeden Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ta askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile bir çatışma daha çıktığını, 6 askerimizin daha şehit olduğunu açıkladı.
24 saat içinde 12 ailenin evine ateş düştü.
Yaşanan acının ardından Haluk Levent, dün akşam yaptığı bir paylaşımda şehitlerimizin ailelerine destek olacağını açıkladı.
Dün akşam verdiği konserin tüm gelirinin şehit ailelerine ait olduğunu ifade etti.
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Haluk levente aile bakanlığından daha çok güveniyorum
Hemşehri olmaktan gurur duyuyorum. ''Devlet elbette ki şehitlerimizin ailelerine gereken desteği verecektir.'' gibi ifadeler kullanmak zorunda kaldıgın içind... Devamını Gör
Haluk levent sende bir gün patlarsan eğer para aklama vs asarım kendimi ülkede güvendiğim tek adam sensin