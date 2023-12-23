Özgür Özel, Şehit Enis Budak ile Fotoğrafını Paylaştı: “Yan Yana Fotoğrafımızı Görünce Bir Kez Daha Kahroldum”
Özgür Özel, Şehit Enis Budak ile Fotoğrafını Paylaştı: “Yan Yana Fotoğrafımızı Görünce Bir Kez Daha Kahroldum”
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Özel, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak “2020 yılında Manisa Meydanı'nda yan yana fotoğrafımızı görünce bir kez daha kahroldum” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak ile olan fotoğrafını paylaştı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yüreğini yakan bu kahreden gecede şehit olan Manisalı hemşehrim Enis Budak ile 2020 yılında Manisa Meydanı'nda yan yana fotoğrafımızı görünce bir kez daha kahroldum. Manisa'mızın ve ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda