Özgür Özel, Şehit Enis Budak ile Fotoğrafını Paylaştı: “Yan Yana Fotoğrafımızı Görünce Bir Kez Daha Kahroldum”

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Özel, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak “2020 yılında Manisa Meydanı'nda yan yana fotoğrafımızı görünce bir kez daha kahroldum” dedi.