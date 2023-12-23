Pençe Kilit Operasyonunda Şehit Olan 6 Mehmetçiğimizin İsimleri Belli Oldu!
Pençe Kilit Operasyonunda Şehit Olan 6 Mehmetçiğimizin İsimleri Belli Oldu!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan açıklama, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimizin daha şehit olduğu duyuruldu. Şehit olan genç mehmetçiklerimizin isimleri belli oldu.
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Geçtiğimiz gün tüm Türkiye'nin yüreğine büyük bir ateş düştü. Kuzey Irak'ta meydana gelen çatışmalarda 6 askerimizin şehit düştüğü haberini aldık.
İçimizdeki ateşin acısıyla kavrulurken bu sefer de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden kara haber daha geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 6 askerimizin şehit olduğunu 1 askerimizin de yaralandığını şu ifadelerle açıkladı:
Vatan uğruna savaşırken hayatlarını feda eden 6 şehidimizin isimleri de açıklandı. İşte o kahraman mehmetçiklerimizin isimleri:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise şehitlerimizin fotoğraflarından ve isimlerinden oluşan bir paylaşımla başsağlığı mesajı yayınladı.
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"Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır"
Şehitlerimizin mekanı cennet olsun! Milletimizin başı sağolsun!
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