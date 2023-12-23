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Pençe Kilit Operasyonunda Şehit Olan 6 Mehmetçiğimizin İsimleri Belli Oldu!

Pençe Kilit Operasyonunda Şehit Olan 6 Mehmetçiğimizin İsimleri Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.12.2023 - 23:36

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan açıklama, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimizin daha şehit olduğu duyuruldu. Şehit olan genç mehmetçiklerimizin isimleri belli oldu.

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Geçtiğimiz gün tüm Türkiye'nin yüreğine büyük bir ateş düştü. Kuzey Irak'ta meydana gelen çatışmalarda 6 askerimizin şehit düştüğü haberini aldık.

Geçtiğimiz gün tüm Türkiye'nin yüreğine büyük bir ateş düştü. Kuzey Irak'ta meydana gelen çatışmalarda 6 askerimizin şehit düştüğü haberini aldık.

İçimizdeki ateşin acısıyla kavrulurken bu sefer de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden kara haber daha geldi.

İçimizdeki ateşin acısıyla kavrulurken bu sefer de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden kara haber daha geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 6 askerimizin şehit olduğunu 1 askerimizin de yaralandığını şu ifadelerle açıkladı:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 6 askerimizin şehit olduğunu 1 askerimizin de yaralandığını şu ifadelerle açıkladı:

'Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir.'

Vatan uğruna savaşırken hayatlarını feda eden 6 şehidimizin isimleri de açıklandı. İşte o kahraman mehmetçiklerimizin isimleri:

Vatan uğruna savaşırken hayatlarını feda eden 6 şehidimizin isimleri de açıklandı. İşte o kahraman mehmetçiklerimizin isimleri:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise şehitlerimizin fotoğraflarından ve isimlerinden oluşan bir paylaşımla başsağlığı mesajı yayınladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise şehitlerimizin fotoğraflarından ve isimlerinden oluşan bir paylaşımla başsağlığı mesajı yayınladı.
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"Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır"

"Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır"

Şehitlerimizin mekanı cennet olsun! Milletimizin başı sağolsun!

Şehitlerimizin mekanı cennet olsun! Milletimizin başı sağolsun!

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