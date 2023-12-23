Şehit Enes Budak’ın Son Paylaşımı: "Cesaret Dağında Korku Rüzgarı Esmez Aslanlar Gibi Yaşayın"

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın (22) Manisa’daki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın sosyal medyadaki son paylaşımı, kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.