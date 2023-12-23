Şehit Enes Budak’ın Son Paylaşımı: "Cesaret Dağında Korku Rüzgarı Esmez Aslanlar Gibi Yaşayın"
Şehit Enes Budak’ın Son Paylaşımı: "Cesaret Dağında Korku Rüzgarı Esmez Aslanlar Gibi Yaşayın"
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın (22) Manisa’daki ailesine şehadet haberi verildi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın sosyal medyadaki son paylaşımı, kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
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Ağrı nüfusuna kayıtlı olan şehit Enes Budak’ın Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden Babası İkram Budak’a acı haberi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindeki protokol tarafından verildi.
Haberi alan aile üyeleri büyük üzüntü yaşarken, sağlık görevlileri de ziyarette hazır bulundu.
Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan aile yakınları da taziye için evin önüne akın etti.
Şehit Enes Budak’ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesi İkram Budak’ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın sosyal medyadaki son paylaşımı, kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
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Budak, "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın” yazarak fotoğraflarını paylaştı.
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Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için.
nur içinde yatın söz bulamıyorum
O dağın tepesinde bile gözlerinden beden dilinden mutluluk fışkırıyor...Ne zaman gercek hesap sorulacak bu bölücü örgütlere.. gercek doğru bi yönetim gelicek... Devamını Gör
ne zaman gerçek Türk Milliyetçileri iktidara gelirse o zaman sorulacaktır