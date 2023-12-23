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MSB’dan Yeni Açıklama: "29 Hedef İmha Edildi, Çok Sayıda Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

MSB’dan Yeni Açıklama: "29 Hedef İmha Edildi, Çok Sayıda Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.12.2023 - 23:15 Son Güncelleme: 23.12.2023 - 23:45

Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerin kanını yerde bırakmıyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Teröristlere ait 29 hedef imha edildi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. 

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MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 29 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 29 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması...

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması...
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