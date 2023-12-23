TBMM'den Teröre Karşı Ortak Bildiri: CHP ve DEM Parti İmzalamadı
TBMM'den Teröre Karşı Ortak Bildiri: CHP ve DEM Parti İmzalamadı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin imzaladığı ortak bildiride PKK terör örgütünün saldırıları kınanarak, 'Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır' denildi. Bildiriyi CHP ve Dem Parti imzalamadı. Konu ile ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı.
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TBMM’de terörle ilgili görüşülen bildiriye AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi imza verdi.
İmzalanan o bildiri…
Bildiriye CHP ve DEM Parti imza atmadı.
Bildirinin neden imzalanmadığı ile ilgili olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den bir açıklama geldi.
O açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden "Şehitlerimizin yasını tutuyor, terörü lanetliyoruz" başlıklı bir bildiri geldi.
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