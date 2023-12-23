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TBMM'den Teröre Karşı Ortak Bildiri: CHP ve DEM Parti İmzalamadı

etiket TBMM'den Teröre Karşı Ortak Bildiri: CHP ve DEM Parti İmzalamadı

CHP tbmm
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.12.2023 - 01:11 Son Güncelleme: 24.12.2023 - 01:37

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin imzaladığı ortak bildiride PKK terör örgütünün saldırıları kınanarak, 'Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır' denildi. Bildiriyi CHP ve Dem Parti imzalamadı. Konu ile ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı. 

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TBMM’de terörle ilgili görüşülen bildiriye AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi imza verdi.

TBMM’de terörle ilgili görüşülen bildiriye AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi imza verdi.

İmzalanan o bildiri…

İmzalanan o bildiri…

Bildiriye CHP ve DEM Parti imza atmadı.

Bildiriye CHP ve DEM Parti imza atmadı.

Bildirinin neden imzalanmadığı ile ilgili olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den bir açıklama geldi.

Bildirinin neden imzalanmadığı ile ilgili olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den bir açıklama geldi.

O açıklamada şu ifadelere yer verildi:

O açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Hükümet Milli Savunma Bakanı aracılığıyla derhal siyasi parti gruplarını ve Meclis'i bilgilendirmelidir. 

Yaşanan terör saldırısı ile ilgili başta şehit sayısı olmak üzere dolaşan endişe verici bilgiler hakkında derhal bu bilgilendirmeyi talep ediyoruz.

Mehmetçiğin can güvenliği, yaralılarımızın durumu baş kaygımızdır. Bu hususta sorumlulara görevlerini önemle ve aciliyetle hatırlatıyoruz

Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız.

Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir.

Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir.

Hepimizin Başı Sağolsun!'

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Cumhuriyet Halk Partisi'nden "Şehitlerimizin yasını tutuyor, terörü lanetliyoruz" başlıklı bir bildiri geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden "Şehitlerimizin yasını tutuyor, terörü lanetliyoruz" başlıklı bir bildiri geldi.
twitter.com
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