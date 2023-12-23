12 Şehidimizin Acısını Yaşarken TRT'de Yayınlanan Canlı Müzik Programı Büyük Tepkilere Neden Oldu
12 Şehidimizin Acısını Yaşarken TRT'de Yayınlanan Canlı Müzik Programı Büyük Tepkilere Neden Oldu
Pençe-Kilit Harekatı’nda son 24 saatte aldığımız 12 şehit haberi sonrasında ülke olarak derin bir acı içerisindeyken TRT’de yapılan canlı müzik programı ve programda yaşanan bir diyalog sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan son 24 saatte gelen 12 askerimizin şehit düştüğü haberi ile derinden sarsıldık.
Ülke olarak yas dolu günlerden geçerken TRT’de canlı olarak yayınlanan müzik programı ve programa yaşanan bir diyalog sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Metin Şentürk’ün sunduğu ‘Gönülden Gönüle’ isimli canlı yayınlanan müzik programında şarkılar, türküler söylendi.
Programa telefon ile katılan bir izleyici ile Metin Şentürk arasında geçen diyalog ise sosyal medyada büyük tepki gördü.
İşte TRT’deki Gönülden Gönüle isimli programda yaşananlar ve tepki çeken o diyalog…
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