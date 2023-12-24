'Vatan Size Minnettar' Dedi, 6 Şehidin Adını Paylaştı: Bir Gün Sonra Kendisi Şehit Oldu!
'Vatan Size Minnettar' Dedi, 6 Şehidin Adını Paylaştı: Bir Gün Sonra Kendisi Şehit Oldu!
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın önceki gün şehit olan 6 askeri WhatsApp durumunda paylaşarak 'Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar' notunu düştüğü görüldü. Şehidin paylaşımı duygulandırdı.
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Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehidin, Güney Kent Mahallesi’nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi.
Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Ekiplerin yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da şehit evine giderek ailenin yanında oldu.
Şehidin paylaşımı ⬇️
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