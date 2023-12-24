Bakan Güler Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını Açıkladı, Pilotlara Seslendi! 'İntikam İçin İrademiz Tam'

'Dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken, bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Böylece yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156'ya ulaştı. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.'

Güler, bugüne kadar terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

'Artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi. Bu saldırı da bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzi anlayışla devam edecektir.'