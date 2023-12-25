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Listede Kimler Var Kimler: 2023 Yılında En Çok Hangi Ünlü İsimleri Konuştuk?

etiket Listede Kimler Var Kimler: 2023 Yılında En Çok Hangi Ünlü İsimleri Konuştuk?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.12.2023 - 17:44

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi olarak adlandırılan Habermetre tarafından 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belirlendi. Birçok ismin yer aldığı listenin zirvesine ise kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat oturdu

Bakalım 2023 yılında en çok hangi isimleri konuşmuşuz... 👇

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2023'ün nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre bu yılın en çok konuşulan isimlerini açıkladı.

2023'ün nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre bu yılın en çok konuşulan isimlerini açıkladı.

10. Metin Uca

10. Metin Uca

Listenin 10. sırasında yer alan isim Metin Uca oldu. Hakkında 13.485 haber yapılan ünlü sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca, geçirdiği trafik kazasından sonra entübe edildi. Sevilen isim 17 Kasım günü yaşam savaşını kaybetti.

9. Mehmet Ali Erbil

9. Mehmet Ali Erbil

Hakkında 15.855 haberle 9. sırada yer alan isim Mehmet Ali Erbil oldu. Bu sene kariyeriyle değil de özel hayatıyla adından söz ettiren Mali'nin hem sosyal medya fenomeni Ece Ronay'la yaşadığı vukuatlarla hem de kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi Gülseren Ceylan ile inişli çıkışlı yaşadığı aşkla gündeme geldi. Ünlü sunucu ve oyuncu bir de TikTok platformunda yaptığı yayınlarla karşımıza çıktı.

8. Hadise

8. Hadise

8. sıranın sahibi şarkıcı Hadise oldu. Hakkında17.088 haber yapılan ünlü şarkıcı bu seneye damga vuran konserleri, dans performanları ve cesur kostümleriyle dikkat çekti. Adının aşk iddialarına karıştığı Hadise'nin sosyal medyadaki açıklamaları ve davaları da epey konuşuldu. Güzel şarkıcı son olarak 'bebeleri pistten alalım' çıkışıyla öne çıktı.

7. Mert Ramazan Demir

7. Mert Ramazan Demir

Kendisiyle ilgili 24.958 haber yapılan Mert Ramazan Demir bu yıl magazin dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 7. sırada yer alan ünlü oyuncu Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı 'Ferit' karakterinin dışında, bir de rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle gündemdeydi.

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6. Hande Erçel

6. Hande Erçel

Listenin 6. sırasında da 25.157 haberle Hande Erçel geliyor. Sosyete dünyasının yakışıklısı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu sosyal medyada paylaştığı pozlarla da sürekli öne çıkıyor. Kombinleri sık sık dile düşen Hande Erçel, Burak Deniz'le başrolü paylaştığı Bambaşka Biri dizisiyle de gündemde.

5. Afra Saraçoğlu

5. Afra Saraçoğlu

Yalı Çapkını dizisinde 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu hakkındaki 28.085 haberle listenin 5. ismi oldu. Geçtiğimiz aylarda 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrılan ünlü oyuncunun, ilişkisini Mert Ramazan Demir yüzünden sonlandırdığı öne sürülmüştü

4. Serenay Sarıkaya

4. Serenay Sarıkaya

Listenin 4. sırasına oturan ünlü isim de 40.139 habere konu olan Serenay Sarıkaya oldu. Güzelliğiyle bu yıl da herkesi kendine hayran bırakan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisiyle beğeni topladı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çeken Sarıkaya'nın Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısına vokal yaptığını itiraf etmesi de manşetlere yansıdı.

3. Haluk Levent

3. Haluk Levent

Serenay Sarıkaya'nın bir üzerinde yer alan isim de listenin 3. sırasındaki Haluk Levent oldu. Kurucusu olduğu AHBAP derneğiyle beraber deprem bölgesine canını dişine takarak yardım eden HAluk Levent 52.868 habere konu oldu.

2. Acun Ilıcalı

2. Acun Ilıcalı

Zirveye yaklaştık. Tamtamına 69.262 habere konu olan Acun Ilıcalı listenin 2. sırasındaki isim oldu. Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı ilişkisi, satın aldığı takımı Hull City'nin durumu ve performansıyla öne çıkan Ilıcalı, Exxen ve TV8 yayınlarıyla da sıkça gündeme taşındı.

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1. Dilan Polat

1. Dilan Polat

Eveett, geldik listenin 1. sırasına yerleşen isme. Hepinizin de tahmin edeceği üzere bu yıl en çok konuştuğumuz ve adını duyduğumuz isim Dilan Polat oldu. İlk zamanlarda sosyal medya hesabıdan dudak uçuklatan servetlerini paylaşan ünlü fenomenin hayatı MASAK raporuna takıldıktan sonra altüst oldu. Eşi Engin Polat, birçok yakınları ve arkadaşlarıyla beraber kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan gözaltına alınan Dilan Polat 4 Kasım'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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