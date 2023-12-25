Listede Kimler Var Kimler: 2023 Yılında En Çok Hangi Ünlü İsimleri Konuştuk?
Listede Kimler Var Kimler: 2023 Yılında En Çok Hangi Ünlü İsimleri Konuştuk?
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi olarak adlandırılan Habermetre tarafından 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belirlendi. Birçok ismin yer aldığı listenin zirvesine ise kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat oturdu
Bakalım 2023 yılında en çok hangi isimleri konuşmuşuz... 👇
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2023'ün nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre bu yılın en çok konuşulan isimlerini açıkladı.
10. Metin Uca
9. Mehmet Ali Erbil
8. Hadise
7. Mert Ramazan Demir
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6. Hande Erçel
5. Afra Saraçoğlu
4. Serenay Sarıkaya
3. Haluk Levent
2. Acun Ilıcalı
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1. Dilan Polat
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