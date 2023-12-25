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Yeni Sevgilisiyle Görüntülendiği İçin Sinirlenip El Hareketi Çeken Uzi'nin Hal ve Tavırları Tartışma Yarattı!

Yeni Sevgilisiyle Görüntülendiği İçin Sinirlenip El Hareketi Çeken Uzi'nin Hal ve Tavırları Tartışma Yarattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
25.12.2023 - 20:49

Polemikleriyle meşhur, son dönemin şarkılarıyla en çok konuşulan genç rapçilerinden Uzi, bu sefer de sevgilisiyle beraber görüntülendiği sırada muhabirlere yaptığı el hareketiyle tepki çekti...

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Makina, Arasan da, Krvn, Paparazzi, Umrumda Değil gibi şarkılarıyla özellikle gençlerin dilinden düşmeyen ve son dönemin en çok konuşulan rapçilerinden biri Uzi.

Makina, Arasan da, Krvn, Paparazzi, Umrumda Değil gibi şarkılarıyla özellikle gençlerin dilinden düşmeyen ve son dönemin en çok konuşulan rapçilerinden biri Uzi.

Fakat kendisi her ne kadar şarkılarıyla sevilse de magazin gündemine girdiği polemiklerle konu oluyor daha çok...

Fakat kendisi her ne kadar şarkılarıyla sevilse de magazin gündemine girdiği polemiklerle konu oluyor daha çok...

Ev sahibinden Mustafa Sandal'la yaşadığı polemiğe, muhabirlere verdiği ters cevaplardan anlık beliren öfkesiyle yaptığı enteresan hareketlere sık sık tepki çekiyor.

Ev sahibinden Mustafa Sandal'la yaşadığı polemiğe, muhabirlere verdiği ters cevaplardan anlık beliren öfkesiyle yaptığı enteresan hareketlere sık sık tepki çekiyor.

Bu sefer gündeme düşmesinin ve sosyal medyayı da ikiye bölmesinin sebebi ise sevgilisiyle görüntülendiği sırada muhabirlere yaptığı 'saygısız' hareket.

Bu sefer gündeme düşmesinin ve sosyal medyayı da ikiye bölmesinin sebebi ise sevgilisiyle görüntülendiği sırada muhabirlere yaptığı 'saygısız' hareket.

Geçtiğimiz gece, yeni sevgilisiyle muhabir Akif Yaman'ın kamerasına takılan Uzi, sinirlenince el hareketi çekmeyi tercih etti.

Ardından muhabirin "Yakıştı mı bu size?" diye sormasının üzerine de "En çok bu yakışıyor" diye cevap vererek dumura uğrattı.

Ardından muhabirin "Yakıştı mı bu size?" diye sormasının üzerine de "En çok bu yakışıyor" diye cevap vererek dumura uğrattı.
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Gelin, önce o anları izleyelim...

Sonra da sosyal medyayı ikiye bölen harekete gelen tepkilere bakalım. Kimileri Uzi'nin hal ve tavrını oldukça 'saygısız' olarak nitelendirirken👇

Sonra da sosyal medyayı ikiye bölen harekete gelen tepkilere bakalım. Kimileri Uzi'nin hal ve tavrını oldukça 'saygısız' olarak nitelendirirken👇

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Kimileri de asıl 'saygısızın' muhabirler olduğunu dile getirdi 👇

Kimileri de asıl 'saygısızın' muhabirler olduğunu dile getirdi 👇

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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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