Yeni Sevgilisiyle Görüntülendiği İçin Sinirlenip El Hareketi Çeken Uzi'nin Hal ve Tavırları Tartışma Yarattı!
Yeni Sevgilisiyle Görüntülendiği İçin Sinirlenip El Hareketi Çeken Uzi'nin Hal ve Tavırları Tartışma Yarattı!
Polemikleriyle meşhur, son dönemin şarkılarıyla en çok konuşulan genç rapçilerinden Uzi, bu sefer de sevgilisiyle beraber görüntülendiği sırada muhabirlere yaptığı el hareketiyle tepki çekti...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Makina, Arasan da, Krvn, Paparazzi, Umrumda Değil gibi şarkılarıyla özellikle gençlerin dilinden düşmeyen ve son dönemin en çok konuşulan rapçilerinden biri Uzi.
Fakat kendisi her ne kadar şarkılarıyla sevilse de magazin gündemine girdiği polemiklerle konu oluyor daha çok...
Ev sahibinden Mustafa Sandal'la yaşadığı polemiğe, muhabirlere verdiği ters cevaplardan anlık beliren öfkesiyle yaptığı enteresan hareketlere sık sık tepki çekiyor.
Bu sefer gündeme düşmesinin ve sosyal medyayı da ikiye bölmesinin sebebi ise sevgilisiyle görüntülendiği sırada muhabirlere yaptığı 'saygısız' hareket.
Ardından muhabirin "Yakıştı mı bu size?" diye sormasının üzerine de "En çok bu yakışıyor" diye cevap vererek dumura uğrattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelin, önce o anları izleyelim...
Sonra da sosyal medyayı ikiye bölen harekete gelen tepkilere bakalım. Kimileri Uzi'nin hal ve tavrını oldukça 'saygısız' olarak nitelendirirken👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Kimileri de asıl 'saygısızın' muhabirler olduğunu dile getirdi 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda