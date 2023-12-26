"Hiç Enişteci Olmadım Ama Faik'i Merak Ediyorum" Diyen Bülent Ersoy Cinsellik Sözleriyle Olay Oldu

ilgili konuşan ünlü isimler Bülent Ersoy, 'Cinsellik olunca niye bana doğru bakılıyor? Bu iki tanesi ne yapıyor? Maşallah yalayıp yutuyorlar. Ama neticede hep bana bakılıyor. Yok benden başlamayın yavrum' dedi. Bunun üzerine Banu Alkan 'Bülent Hanımcım biz Safiye'yle şeyiz...' deyinceDiva'dan 'Nesiniz? Bakireler.' şeklinde yanıt verdi.