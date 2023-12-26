"Hiç Enişteci Olmadım Ama Faik'i Merak Ediyorum" Diyen Bülent Ersoy Cinsellik Sözleriyle Olay Oldu
"Hiç Enişteci Olmadım Ama Faik'i Merak Ediyorum" Diyen Bülent Ersoy Cinsellik Sözleriyle Olay Oldu
Dünya Güzellerim Masada programıyla yeniden bir araya gelen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan, bir araştırmaya göre ev işlerini beraber yapan çiftlerin seks uyumunun daha iyi olması üzerine açılan konuyla yine ortalığı kırdı geçirdi.
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Türk magazinin en ikonik isimleri olan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan altı yıl önce Dünya Güzellerim adlı programla ortalığı kasıp kavurmuştu.
Show Tv ekranlarında yayınlanan yapımda Hindistan, Nepal ve Vietnam'ı keşfeden muhteşem üçlü yıllar sonra yeniden bir araya geldi.
YouTube'da yayınlanmaya başlayan Dünya Güzellerim Masada programında, magazin gündemi, yaşam üzerine konuşan Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'ın cinsellik üzerine yaptığı muhabbetler ise izleyenleri gülme krizine sokuyor.
Büyük bir ilgiyle izlenen programın üçüncü bölümü yayınlandı. "Diva'nın Aldatılma Hikayeleri" başlığıyla yayınlanan bölümde yine neler konuşuldu neler...
"İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ev işlerini beraber yapan çiftlerin seks uyumunun daha iyi oluyormuş" diyen dış sesin açıklaması üzerine ortamı derin bir sessizlik kapladı.
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Bu sessizlik ve bakışmaları bozan kişi ise gözleri üzerinde hisseden Bülent Ersoy oldu. "Niye bana doğru bakılıyor? 'Seks' diyince ben mi?" Diva, Banu Alkan'ı gülme krizine soktu.
Diva'nın "Bu iki tanesi ne yapıyor? Maşallah yalayıp yutuyorlar. Ama neticede hep bana bakılıyor. Yok benden başlamayın yavrum" sözlerinden sonra Banu Alkan "Bülent Hanımcım biz Safiye'yle şeyiz..." diye yanıt verdi.
Açılan ortayı boş geçmeyen Bülent Ersoy'un "Nesiniz? Bakireler. Tabi, tabi. Hepsi yemiş yutmuş bakireler bunlar Maşallah" cevabı ortalığı bir kez daha kahkahaya boğdu.
Dış sesin "O zaman Safiye Hanım'dan başlayalım" demesi üzerine gözler ona çevrildi. Safiye Soyman'dan "Ev işlerini beraber yapan çiftlerin seks uyumu sorusu yinelenince Soyman'dan "Ev işlerini ben Faik Bey'le beraber yaptım. Ütüleri o yapardı. Çok güzel ütü yapar, çok güzel yemek yapar" yanıtı geldi.
Bu sözler üzerine araya giren Bülent, "Şu Faik'i merak ettim. Hayatım boyunca hiç enişteci olmadım ama şu Faik'i... Ben sana bir kanlı gözyaşları döktüreyim de sen gör dünyanın kaç bucak olduğunu aptal Safiye" sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.
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Ardından söz alan Banu Alkan da "Kemal ev işi yapmıyor ama biz çok iyiyiz yani. Dünyanın sekiz harikası var, biz dokuzuncu harikayız" diyerek ağızları açık bıraktı.
Alkan, hakkındaki ev işi yapmadığına dair gelen sözlere de "Çok iyi yönetirim. İki tane lady's school bitirdim ve gerçekten bir Amerikan başkanına dahi yemek verebilecek düzeydeyim ama gel yemek yap dedin mi her yer batıyor." yanıtını verdi.
O anların bir bölümünü de buradan izleyebilirsiniz 👇
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