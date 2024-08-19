Gazeteci Emrullah Erdinç Dilan Polat'ın Tahliye Edildiğini Açıkladı!
Gazeteci Emrullah Erdinç Dilan Polat'ın Tahliye Edildiğini Açıkladı!
Tüm Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Polatgiller davasında büyük bir gelişme yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat'ın tahliye edildiğini açıkladı.
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Görenlerin küçük dilini yutturan cinsten bir hayat yaşayıp, her anını sosyal medya hesabından paylaşan ardından da MASAK radarına takılınca hayatları tepetaklak olan Dilan ve Engin Polat'ın adını duymayan kalmamıştır.
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İlk başta mal varlıklarına el konulan fenomen çift hakkında başlatılan kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları sonrası gözaltına alınmış, 4 Kasım 2023 tarihinde de tutuklanmıştı.
Aylardan beri tutuklu bulunan, cezasının ev hapsine çevrilmesi talebi sürekli reddedilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat cephesinde büyük bir gelişme yaşandı.
Davayı ilk günden bu yana takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildiğini duyurdu.
"Son aylık tutukluluk değerlendirmesine itiraz eden avukat Sevinç Horoz’un dilekçesini değerlendiren üst mahkeme Dilan Polat’ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi"
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Dilan Polat hakkında tutuksuz yargılanma kararını getiren savcılık mutalaasını da paylaşan Erdinç, savcının "MASAK raporunda Dilan Polat'a suç isnat edilmemesini, Adli Tıp'tan gelen, yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda koruma ve tedavi altına alınması yönündeki görüşü, Tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu birlikte değerlendirip tahliye olması" yönündeki görüşlerini de açıkladı.
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Hadi geçmiş olsun cümlemize, şimdi kenara ayırdıkları paralarla yine benim namuslu yaşantımın 100000 katı kalitesinde hayat yaşayıp namuslu ve mağduru oynarlar
zaten olaylar ortaya çıkmaya başlayınca önlem almışlardır sonucunu biliyorlardi
Yine gördük ki bu ülkede zenginlere hiçbirşey olmuyo
Zamanında Süleyman Soylu destek çıktı bunlara, sırtları yere gelmez.
salın salın paraları bitmiştir