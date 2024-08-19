Tahliye Haberini Alınca Havalara Uçtular: Maaile Dilan Polat'ı Almak İçin Silivri'ye Doğru Yola Çıktılar!
Tahliye Haberini Alınca Havalara Uçtular: Maaile Dilan Polat'ı Almak İçin Silivri'ye Doğru Yola Çıktılar!
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlarla tutuklanan Dilan Polat hakkında çıkan tahliye kararı sonrası aile yakınları sevinçlerini anbean sosyal medyadan paylaşmaya başladı.
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4 Kasım gecesi "Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma kapsamında eşi Engin Polat ve kardeşlerinin de aralarında olduğu onlarca kişiyle beraber tutuklanan Dilan Polat için tahliye kararı verildi.
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Tüm Türkiye'nin dikkatle takip ettiği Polatgiller davasında çıkan tahliye haberi sonrasıdan sevinçten havalara uçan aile yakınları ve arkadaşları sosyal medyaya da koştu tabii.
Aylardır Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Dilan Polat'ın bugün cezaevinden çıkacağını bekleyen kaynana Şükran Polat, elti Hazal Erdoğan, görümce Kübra Uzun, abla Sıla Doğu ve arkadaşları haberi alır almaz Silivri'ye yola çıktılar.
İşte o anlar...
Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun'un arabada çektiği mutluluk videosunda Dilan'ın yolunu bekleyen çocukları da vardı...
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