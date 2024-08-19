Dilan Polat Cezaevinden Çıktı: İlk Görüntüler Geldi!
Dilan Polat Cezaevinden Çıktı: İlk Görüntüler Geldi!
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın çok konuşulan MASAK raporu sonrası beklenen tahliyesi gerçekleşti. Dilan Polat cezaevinden salıverildi.
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 4 Kasım'dan bu yana tutukluydu. Türkiye'nin konuştuğu davada yöneltilen suçlamalar ise kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma.
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Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 908 sayfalık son rapor ise işlerin seyrini biraz değiştirmişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok. Raporda, karar vericilerin Engin ve Sezgin Polat olduğu belirtiliyordu.
40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada ise bugün çok kritik bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat için tahliye kararı çıkmıştı.
Dilan Polat'ı yaklaşık 10 aydır tutuklu kaldığı Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinin önünde ablası Sıla Doğu ve kızı Nilda Polat ile sevenleri karşıladı.
Polat, araçtan iner inmez ablasına ve ardından kıza sarılarak gözyaşı döktü. Dilan Polat gazetecilerin sorularını ise yanıtlamadı. Kendisini almaya gelen yakınlarının aracıyla cezaevinden ayrıldı.
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Dilan Polat'ın tahliyesi sonrası ilk görüntüler ⬇️
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