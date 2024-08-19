Kardeşi Dilan Polat'ın Tahliye Anını Cezaevi Kapısında Bekleyen Sıla Doğu'dan İlk Açıklamalar!
Kardeşi Dilan Polat'ın Tahliye Anını Cezaevi Kapısında Bekleyen Sıla Doğu'dan İlk Açıklamalar!
Geçtiğimiz haziran ayında serbest bırakılan Sıla Doğu, tahliye kararı verilen kardeşi Dilan Polat için cezaevi kapısına koştu. Dilan'ın tahliyesi öncesi kameralara açıklamalarda bulunan Sıla Doğu, sağlık durumunun hiç iyi olmadığını belirttiği kardeşine telefonun yasak olduğunu söyledi!
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2023 yılının Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat'ın davasında önemli bir gelişme yaşandı.
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Gelen son MASAK raporuyla beraber cezasının ev hapsine çevrilmesi talebi defalarca kez reddedilen Dilan Polat tahliye edildi.
Geçtiğimiz haziran ayında erkek kardeşi Can Doğu'yla beraber tahliye edilen Sıla Doğu görüşmesinden çıktığı kardeşinin aynı gün tahliye haberini tahliye alınca sevince boğuldu.
Heyecanla kardeşi Dilan Polat’ın tahliyesi için cezaevi kapısında beklerken pek çok mikrofona açıklamalarda bulunan Doğu, "Türk adaletine sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Muhabir Online kamerasına açıklamalarda bulunan Sıla Doğu, "Dilan'ın sağlık durumu hiç iyi değil" derken buradan çıktıktan sonra kardeşinin yapacağı ilk şeyi de "çocuklarıyla beraber uyuyacak ve şu telefon asla, yasak!" ifadelerini kullandı.
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Ekol Tv kameralarına da "Sağlık durumu ciddi anlamda çok kötü. Çıktıktan sonra tedavi görmesi gerek" açıklamasında bulundu.
Gazete Magazin özel haberine göre de, "Çok mutluyum, ben de bugün tahliye oldum... Benim için de bugün tahliye günü..." diyerek sevincini bir kez daha yineledi.
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