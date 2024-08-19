Kardeşi Dilan Polat'ın Tahliye Anını Cezaevi Kapısında Bekleyen Sıla Doğu'dan İlk Açıklamalar!

Geçtiğimiz haziran ayında serbest bırakılan Sıla Doğu, tahliye kararı verilen kardeşi Dilan Polat için cezaevi kapısına koştu. Dilan'ın tahliyesi öncesi kameralara açıklamalarda bulunan Sıla Doğu, sağlık durumunun hiç iyi olmadığını belirttiği kardeşine telefonun yasak olduğunu söyledi!