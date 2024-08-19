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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Abidin'iyle Muradına Erdi: Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın Düğününden İlk Kareler!

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Abidin'iyle Muradına Erdi: Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın Düğününden İlk Kareler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 18:06

Beklenen düğün geldi çattı! Yalı Çapkını'nın Abidin ve Suna'sı geçtiğimiz saatlerde dünyaevine girdi.

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"Yalı Çapkını" dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı dizide kavuşamadılar belki ama...

"Yalı Çapkını" dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı dizide kavuşamadılar belki ama...

Uzunca bir süredir aşk yaşadıklarını hepimiz biliyorduk. Sık sık magazin kameralarına beraber yakalanan çiftin mutlulukları gözünden okunuyordu orası kesin ama bir buçuk yılda da evlilik haberi beklemiyorduk.

Uzunca bir süredir aşk yaşadıklarını hepimiz biliyorduk. Sık sık magazin kameralarına beraber yakalanan çiftin mutlulukları gözünden okunuyordu orası kesin ama bir buçuk yılda da evlilik haberi beklemiyorduk.

Çiftin evlilik tarihi aldığı haberi geçtiğimiz günlerde çıkmıştı, detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ve beklenen gün geldi çattı! Beril Pozam ve Ersin Arıcı geçtiğimiz saatlerde "sonsuza dek evet" dedi.

Ve beklenen gün geldi çattı! Beril Pozam ve Ersin Arıcı geçtiğimiz saatlerde "sonsuza dek evet" dedi.

Gözüne toz kaçan damat Ersin bey de gözlerden kaçmadı! Çok güzelsiniz, mutluluklar diliyoruz!

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