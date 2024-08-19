Yalı Çapkını'nın Suna'sı Abidin'iyle Muradına Erdi: Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın Düğününden İlk Kareler!
Yalı Çapkını'nın Suna'sı Abidin'iyle Muradına Erdi: Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın Düğününden İlk Kareler!
Beklenen düğün geldi çattı! Yalı Çapkını'nın Abidin ve Suna'sı geçtiğimiz saatlerde dünyaevine girdi.
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"Yalı Çapkını" dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı dizide kavuşamadılar belki ama...
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Uzunca bir süredir aşk yaşadıklarını hepimiz biliyorduk. Sık sık magazin kameralarına beraber yakalanan çiftin mutlulukları gözünden okunuyordu orası kesin ama bir buçuk yılda da evlilik haberi beklemiyorduk.
Ve beklenen gün geldi çattı! Beril Pozam ve Ersin Arıcı geçtiğimiz saatlerde "sonsuza dek evet" dedi.
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