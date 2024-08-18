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Icardi'nin Çekecek Çilesi Varmış: Konserdeki Öpüşmeden Sonra Wanda Nara'dan Eski Koca Hamlesi!

Icardi'nin Çekecek Çilesi Varmış: Konserdeki Öpüşmeden Sonra Wanda Nara'dan Eski Koca Hamlesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 22:00

Geçtiğimiz gün konserinde bir başka şarkıcıyla öpüşen Wanda Nara, bu sefer de Icardi'yle olaylı eski eşi Maxi Lopez'le buluşup beraber pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı...

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve tüm Galatasaray camiasının "yenge" diye hitap ettiği eşi Wanda Nara, haftalardır gündemden bir dakika olsun düşmüyor. Sebebi de belli, dünyanın en toksik çiftinin bu sefer öncekilere kıyasla uzun süren "boşanıyoruz" kararı tabii ki!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve tüm Galatasaray camiasının "yenge" diye hitap ettiği eşi Wanda Nara, haftalardır gündemden bir dakika olsun düşmüyor. Sebebi de belli, dünyanın en toksik çiftinin bu sefer öncekilere kıyasla uzun süren "boşanıyoruz" kararı tabii ki!

Ayın başında yabancı basında patlak veren boşanma haberi Wanda Nara tarafından kısa bir süre içerisinde doğrulanınca neye uğradığımızı şaşırmıştık. Çiftin kaosu da o günden sonra hiç bitmedi. Yüzüğüyle poz veren Icardi, ayrılık dedikodularını kale almıyormuş gibi poz keserken aynı zamanda depresyonda olduğu iddia edildi. Wanda Nara ise başından beri gayet keyfindeydi.

Ayın başında yabancı basında patlak veren boşanma haberi Wanda Nara tarafından kısa bir süre içerisinde doğrulanınca neye uğradığımızı şaşırmıştık. Çiftin kaosu da o günden sonra hiç bitmedi. Yüzüğüyle poz veren Icardi, ayrılık dedikodularını kale almıyormuş gibi poz keserken aynı zamanda depresyonda olduğu iddia edildi. Wanda Nara ise başından beri gayet keyfindeydi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan video ise resmen olay olmuştu. Denk gelen olmuştur, evlilik yüzüğünü geri takarak herkese "acaba barışıyorlar mı?" dedirten Wanda, sahnesinde bir başka şarkıcıyla ciddi ciddi öpüşmüştü.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan video ise resmen olay olmuştu. Denk gelen olmuştur, evlilik yüzüğünü geri takarak herkese "acaba barışıyorlar mı?" dedirten Wanda, sahnesinde bir başka şarkıcıyla ciddi ciddi öpüşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Sanıyoruz ki başka bir adamla öpüştüğü anlar Wanda'ya yetmedi ki Wanda'dan ikinci bir tokat daha geldi Icardi'ye...

Sanıyoruz ki başka bir adamla öpüştüğü anlar Wanda'ya yetmedi ki Wanda'dan ikinci bir tokat daha geldi Icardi'ye...

Konuya daha vakıf olmanız adına şöyle kısa bir özet geçelim; Icardi, Wanda Nara'yla üç oğlunun babası, aynı zamanda da takım arkadaşı Maxi Lopez'le evliyken aşk yaşamaya başlamıştı.

Konuya daha vakıf olmanız adına şöyle kısa bir özet geçelim; Icardi, Wanda Nara'yla üç oğlunun babası, aynı zamanda da takım arkadaşı Maxi Lopez'le evliyken aşk yaşamaya başlamıştı.

Hatta mesele o kadar olay olmuştu ki Icardi Arjantin’de istenmeyen adam ilan edilmişti. Maradona bile başkalarının eşiyle birlikte olan bir adamı milli takımda istemediğini açık açık dile getirmiş, Icardi'yi yerin dibine sokmuştu. 

Icardi ve Wanda Nara evlendikten sonra, ezeli düşman haline gelen Maxi Lopez ve Icardi'nin birbirlerine tahammülü olmadığı da bariz biliniyordu.

Meraklısına bu mide bulandıran aşk üçgeninin tüm ayrıntılarından bu yazımızda bahsetmiştik:

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Icardi'nin ilgisini çekmek için mi yoksa "artık bitti" mesajını daha net vermek için mi bilinmez, Wanda bu sefer de eski eşten vurmaya karar verdi kendisini!

Icardi'nin ilgisini çekmek için mi yoksa "artık bitti" mesajını daha net vermek için mi bilinmez, Wanda bu sefer de eski eşten vurmaya karar verdi kendisini!

Maxi Lopez'le bir araya gelip oğlunun maçını maaile izleyen Wanda Nara'nın paylaşımı oldukça manidar bulundu. Malum, Icardi'yle boşanma dedikoduları çıkana dek eski eşler birbirini takip etmiyordu bile...

Maxi Lopez'le bir araya gelip oğlunun maçını maaile izleyen Wanda Nara'nın paylaşımı oldukça manidar bulundu. Malum, Icardi'yle boşanma dedikoduları çıkana dek eski eşler birbirini takip etmiyordu bile...

Biz 'Allah akıl fikir versin' diyelim, sosyal medya kullanıcıları ne demiş ona beraber bakalım!

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