Icardi'nin Çekecek Çilesi Varmış: Konserdeki Öpüşmeden Sonra Wanda Nara'dan Eski Koca Hamlesi!

Hatta mesele o kadar olay olmuştu ki Icardi Arjantin’de istenmeyen adam ilan edilmişti. Maradona bile başkalarının eşiyle birlikte olan bir adamı milli takımda istemediğini açık açık dile getirmiş, Icardi'yi yerin dibine sokmuştu.

Icardi ve Wanda Nara evlendikten sonra, ezeli düşman haline gelen Maxi Lopez ve Icardi'nin birbirlerine tahammülü olmadığı da bariz biliniyordu.