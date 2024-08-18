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Armağan Çağlayan'dan Oğlunun Vefatından 20 Gün Sonra Sahneye Çıktığı İçin Safiye Soyman'ı Linçleyenlere Ders!

Armağan Çağlayan'dan Oğlunun Vefatından 20 Gün Sonra Sahneye Çıktığı İçin Safiye Soyman'ı Linçleyenlere Ders!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 18:25

Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman'ın sahneye dönüş kararı bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Seda Sayan ve Gülben Ergen'den sonra Safiye Soyman'ın işine dönmesine bir destek de Armağan Çağlayan'dan geldi.

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Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden, pamuklara sarıp bebek gibi baktığı oğlu Harun Akaröz, 27 Temmuz'da vefat etti.

Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden, pamuklara sarıp bebek gibi baktığı oğlu Harun Akaröz, 27 Temmuz'da vefat etti.

Acı haber sanat camiasını sarmış, Safiye Soyman'ın tüm sevenleri de cenazede yanında yer almıştı.

Acı haber sanat camiasını sarmış, Safiye Soyman'ın tüm sevenleri de cenazede yanında yer almıştı.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir video yayınlanan Safiye Soyman, "Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi..." sözleriyle sahneye döneceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir video yayınlanan Safiye Soyman, "Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi..." sözleriyle sahneye döneceğini duyurmuştu.

Oğlunun vefatından 20 gün sonra konser vermesi kimilerinin kendinisi eleştirmesine sebep oldu. Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ardından başta Seda Sayan olmak üzere Gülben Ergen'den de konuya dair tepki gelmiş, her ikisi de Safiye Soyman'ın sahneye dönme kararına arka çıkmıştı.

Ardından başta Seda Sayan olmak üzere Gülben Ergen'den de konuya dair tepki gelmiş, her ikisi de Safiye Soyman'ın sahneye dönme kararına arka çıkmıştı.

Detaylardan burada👇

Ve burada bahsetmiştik:

Az önce Safiye Soyman'ı linçleyenlere bir tepki de Armağan Çağlayan'dan geldi. Safiye Soyman'a taş atıp işine dönmesini acayip bulan herkese seslenen Çağlayan, "Siz yakınlarınız ölünce işinize gitmiyor musunuz? Ne istiyorsunuz kadından? İşini yapmasın mı?" dedi.

Az önce Safiye Soyman'ı linçleyenlere bir tepki de Armağan Çağlayan'dan geldi. Safiye Soyman'a taş atıp işine dönmesini acayip bulan herkese seslenen Çağlayan, "Siz yakınlarınız ölünce işinize gitmiyor musunuz? Ne istiyorsunuz kadından? İşini yapmasın mı?" dedi.
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👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
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