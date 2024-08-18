Armağan Çağlayan'dan Oğlunun Vefatından 20 Gün Sonra Sahneye Çıktığı İçin Safiye Soyman'ı Linçleyenlere Ders!

Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman'ın sahneye dönüş kararı bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Seda Sayan ve Gülben Ergen'den sonra Safiye Soyman'ın işine dönmesine bir destek de Armağan Çağlayan'dan geldi.